Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet TBMM'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet TBMM'de temaslarda bulundu

26.09.2022 15:42
Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet TBMM'de temaslarda bulundu

Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet, Türkiye-Litvanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Metin Bulut ile TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ ile görüştü.

Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet, Türkiye-Litvanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Metin Bulut ile TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ ile görüştü.

Heyet ilk olarak Recep Akdağ tarafından kabul edildi.

Başkanı olduğu komisyonunun birkaç bakanlığın alanına girdiğini söyleyen Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilgili bilgiler verdi.

Akdağ, iki ülke arasında iş birliği yapılabilecek konular olduğunu belirtti.

Heyet daha sonra Türkiye-Litvanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Metin Bulut tarafından verilen yemeğe katıldı.

Ziyaretin, iki parlamento arasındaki temasların devamlılığı açısından yararlı olacağını belirten Bulut, "Müttefikimiz Litvanya ile her düzeyde çalışmalara önem veriyoruz. Litvanya ile ikili ilişkilerimiz mükemmel düzeyde." dedi.

Bulut, geçen yıl Litvanya ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, salgına rağmen ticaret hacminin 1 milyar dolarlık hedefe yaklaştığını, Türkiye'nin Litvanya için yeniden en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından biri haline gelmesini arzu ettiklerini aktardı.

Tatarların Litvanya'ya getirilişlerinin 700. yıl dönümünün geçen yıl kutlandığını; Tatar toplumunun kültürel ilişkilere zenginlik kattığını ifade eden Bulut, Karay Türklerinin Litvanya'da Trakai bölgesine yerleşmelerinin 625. yıl dönümünü kutlandığını da memnuniyetle öğrendiğini dile getirdi.

Heyete, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Metin Bulut, Litvanya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet TBMM'de temaslarda bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet TBMM'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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