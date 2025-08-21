Litvanya, Ukrayna'ya Asker Göndermeye Hazır - Son Dakika
Politika

Litvanya, Ukrayna'ya Asker Göndermeye Hazır

Litvanya, Ukrayna\'ya Asker Göndermeye Hazır
21.08.2025 11:26
Cumhurbaşkanı Nauseda, barış misyonu çerçevesinde yaklaşık 200 asker gönderebileceklerini açıkladı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda barış misyonu çerçevesinde Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Litvanya televizyonu TV3'e yaptığı açıklamalarda barış misyonu çerçevesinde Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını söyledi. Litvanya'nın barış misyonuna katılımının nicelik bakımından Afganistan'da yaptıklarından önemli ölçüde farklı olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Nauseda gönderecekleri asker sayısının yaklaşık 200 olacağını bildirdi. "Parlamentonun sağladığı yetkinin elverdiği ölçüde gerek asker gerekse askeri teçhizat göndererek katkıda bulunmaya hazırız" diyen Gitanas Nauseda, şu an için asker göndereceklerini söylemenin erken olduğunu, belki de Gönüllüler Koalisyonu kapsamında Litvanya için farklı taleplerin gündeme gelebileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in öncülüğünde geçtiğimiz Mart ayında Ukrayna'da barış anlaşmasının imzalanmasından sonra bu ülkeye yönelik kapsamlı bir destek planı hazırlamak amacıyla kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nun 34 üye ülkesi bulunuyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Litvanya, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Politika

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
SON DAKİKA: Litvanya, Ukrayna'ya Asker Göndermeye Hazır - Son Dakika
