Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Aoun - Son Dakika
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Politika

Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Aoun

Lübnan\'ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Aoun

Lübnan'da meclis, Joseph Aoun'u yeni cumhurbaşkanı olarak seçti. Siyasi kriz sona erdi.

09.01.2025 16:54
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Lübnan'da yeni cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun oldu.

Lübnan'da 2 yıldır devam eden siyasi kriz meclisin bugün yeni Cumhurbaşkanını seçmesiyle son buldu. Lübnan Meclisi'nde bugün yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere gerçekleştirdiği ilk oturumda bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gerekli olan 86 oy alınamadı. Aoun'un ilk turda 71 oy alması sonucu ikinci tura geçildi. İkinci turda yapılan oylamada Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun, 128 sandalyeli mecliste 99 oy alarak yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

Lübnan'da Eski Cumhurbaşkanı Michel Aoun'ın görev süresi Ekim 2022'de sona ermiş, ancak yaşanan ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle yeni cumhurbaşkanı seçilememişti. Meclisteki son oturum 14 Haziran 2023'te yapılmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Politika, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Aoun - Son Dakika

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