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Lübnan, İsrail'in saldırıda 6 füze kullandığını BMGK'ye şikayet etti - Son Dakika
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Lübnan, İsrail'in saldırıda 6 füze kullandığını BMGK'ye şikayet etti

Lübnan hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin ölümüne yol açan saldırıda İsrail'in 6 füze kullandığını belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmi bir şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde ayrıca, İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlemek için Lübnan hava sahasını kullandığı da aktarıldı.

Lübnan, İsrail\'in saldırıda 6 füze kullandığını BMGK\'ye şikayet etti
05.01.2024 - 19:56,  Güncelleme: 19:59
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Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin ölümüne yol açan saldırıda İsrail'in 6 füze kullandığını belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmi bir şikayette bulundu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesinin öldürülmesinin ardından tansiyon düşmüyor. Lübnan hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmi şikayette bulunarak, İsrail'in saldırıda 6 füze kullandığını bildirdi. Konseye sunulan şikayet dilekçesinde ayrıca, İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlemek için Lübnan hava sahasını kullandığı da aktarıldı. - BEYRUT

Kaynak: İHA
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