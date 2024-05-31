Lüleburgaz'da iptal edilen seçim 2 Haziran'da tekrarlanacak - Son Dakika
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Politika

Lüleburgaz'da iptal edilen seçim 2 Haziran'da tekrarlanacak

Lüleburgaz\'da iptal edilen seçim 2 Haziran\'da tekrarlanacak

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kısıtlı iki kişinin oy kullanması nedeniyle iptal edilen belediye başkanlığı seçimi 2 Haziran 2024 Pazar günü tekrarlanacak. Seçimde 6 partinin adayı yarışacak.

31.05.2024 14:53
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kısıtlı iki kişinin oy kullanması nedeniyle iptal edilen belediye başkanlığı seçimi 2 Haziran 2024 Pazar günü tekrarlanacak.

İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından yenilenmesine karar verilen seçimde beldede 3 okulda 16 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek. Seçimde 6 partinin adayı yarışacak.

Tüm Türkiye'de 31 Mart'taki seçimlerin ardından parti bayrakları kaldırılırken, YSK'nin seçimlerin yenileneceğini açıkladığı yerler arasında bulunan Büyükkarıştıran'da parti bayrakları yeniden asıldı.

DSP'nin belde belediye başkan adayı Hakan Karaman, AA muhabirine, pazar günü seçmenlerin vatandaşlık görevlerini yerine getireceğine inandığını söyledi.

Tüm vatandaşları bir kez daha sandığa davet eden Karaman, seçimlerin demokrasi yarışı olduğunu kaydetti. Karaman, "Bu süreçte hem biz hem bize destek veren arkadaşlarımız biraz hayal kırıklığına uğradık ve yorulduk ama inancımızı hiç kaybetmedik. Kazanacağımıza inanıyoruz. Sonuçta bu demokrasi, hizmet yarışı. Biz bu hizmeti şu anki başkandan daha iyi yapacağımız için bu yarışa girdik." diye konuştu.

MHP'nin adayı Erkan Tezcan da 31 Mart'ta demokrasi yerini bulmadığı için seçimin yenilenmesine karar verildiğini belirtti.

Beldelerinde daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını, adaylar olarak yorulduklarını dile getiren Tezcan, "Seçmenlere ulaşmak istiyorsunuz, kendi etrafınızdaki veya bazı kitlelere projelerinizi anlatmaya çalışıyorsunuz, mutlaka bir tatlı yorgunluk olacak. Bizim de tatlı bir telaşımız oldu. Allah'ın izniyle 2 Haziran da sonuçları göreceğiz." dedi.

"Vatandaşlık görevimizi yeniden yapacağız"

Beldede esnaflık yapan Erdem Dağlı, seçimde iki parti adayının iddialı olduğunu ifade etti.

Seçimlerin yenilendiğini duyduğunda çok şaşırdığını, vatandaşlık görevi olarak yeniden sandık başına gideceklerini anlatan Dağlı, "Pazar günü beldemizde belediye başkanını seçeceğiz, vatandaşlık görevimizi yeniden yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sercan Kurt da pazar günü beldedeki tüm seçmenlerin oylarını kullanmasını istedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Oy kullanma kısıtı bulunan iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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