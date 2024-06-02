Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde, belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi.
Üç okuldaki 16 sandıkta 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.
Oy verme işleminin ardından YSK görevlilerince sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.
Seçimde 6 parti adayı yarıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almış, kısıtlı 2 kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.
Son Dakika › Politika › Lüleburgaz'da seçimler yeniden başladı - Son Dakika
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