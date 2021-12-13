Macar Belediyesi'nden Pendik Belediyesi'ne davet - Son Dakika

Macaristan Budapeşte'nin Kispests Belediyesi ile 2010 yılından beri kardeş şehir olan Pendik Belediyesi, Kispests Belediye Başkanı Peter Gajda tarafından Budapeşte'ye davet edildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Macaristan Temsilcisi işadamı Fadıl Başar'ın nezaket ziyaretinde bulunduğu Kispests Belediye Başkanı Peter Gajda, Covid-19 salgını nedeniyle kardeş şehir Pendik ile 2 yıldır ortak faaliyetlerde bulunamadıklarını söyledi. Macar Başkan Gajda, 2022 yılının bahar aylarında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve heyetini Budapeşte'ye resmi olarak davet ettiklerini belirtti. Başar'ın kendisini makamında ziyaret ettiği için de çok mutlu olduğunu kaydeden Gajda, "2010 yılından bu yana kardeş şehrimiz Pendik ile öğrenci değişim programı çerçevesinde toplam 500 öğrenci karşılıklı olarak şehirlerimizi ziyaret etti. Salgın nedeniyle 2 yıldır programa ara vermek zorunda kaldık fakat 2022 yılında bu programı tekrar faaliyete geçirmek istiyoruz" dedi.

Başar, Gajda'nın tam bir Türk dostu olduğunu, kendisini ziyaret ederek 2 ülke ve 2 şehir arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. - BUDAPEŞTE