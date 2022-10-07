Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Türkiye 'nin de katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrası dün akşam sosyal medyada yaptığı yayında AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları hakkında konuştu. Orban, Ukrayna 'daki savaşın ve enerji krizinin konuşulduğu zirveden sonra yaptığı açıklamada AB yaptırımlarının enerji fiyatlarını "uçurduğunu" açıkladı. Yaptırımların Macaristan'ın nükleer enerjisine ve gaz arzına uygulanamayacağını belirten Orban, yaptırımlardan muaf olduklarını hatırlattı. Enerji fiyatlarıyla ilgili endişesini dile getiren Orban, "Rusya'ya boyun eğdirilemedi, Avrupa ekonomisi kan kaybediyor. Yaptırım politikasının değişmesi gerektiği aşikar" dedi. - PRAG

Kaynak: İHA

Viktor Orban, Macaristan, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Macaristan Başbakanı Orban: 'Avrupa ekonomisi kan kaybediyor' - Son Dakika

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