Macaristan Cumhurbaşkanı İsveç\'in NATO\'ya katılımını onayladı

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kararı imzaladı.
İsveç'in NATO'ya katılımına Macaristan parlamentosunun onay vermesinin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, söz konusu kararı imzaladı. Yıllardır silahlı çatışmalarda tarafsızlık politikası benimseyen İsveç, NATO'ya 32'nci üye olarak dahil olabilecek.
İsveç, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Avrupa'nın tamamında etkili olan güvenlik endişelerinin etkisiyle, 2022 yılı mayıs ayında Finlandiya ile birlikte NATO'ya müracaat etmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki hükümet, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolü parlamentoya 2022 yılı temmuz ayında göndermiş fakat Orban'ın "Macaristan'ın İsveç'in üyeliğini onaylama konusunda acelesi olmadığı" yönündeki açıklamalarıyla birlikte askıda kalmıştı.
Ocak ayında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinden sonra İsveç'in üyeliğini onaylamayan son ülke olan Macaristan'da parlamento, 18 aylık gecikme ve İsveç'in Macaristan'a savaş uçağı satışına ilişkin stratejik anlaşmanın ardından 26 Şubat'ta İsveç'in üyeliğine onay vermişti.
İsveç'in üyeliğine ilişkin geriye kalan son formalitelerin, örneğin Macaristan'ın İsveç'in katılımını uygun bulduğuna dair onay belgesinin Washington'daki Dışişleri Bakanlığı arşivlerine teslimi gibi işlemlerin, hızlı bir şekilde tamamlanması bekleniyor. - BUDAPEŞTE
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret ederek, metro projeleri hakkında bilgi verdi. Altınok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile işbirliği içinde havaalanı metrosu projesinin gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, trafik sorununa da değinen Altınok, Ankara'nın gelişen bir şehir olduğunu ve yapılan alt yapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ifade etti. Ziyarette, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan ve diğer parti yetkilileri de hazır bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayına kadar İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısında bulunarak, bir anlaşma olmazsa İsrail'de ve özellikle Kudüs'te durumun 'çok, çok tehlikeli' olacağını söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 151 gündür sürerken, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yeni bir esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabalar devam ediyor. Biden, anlaşma konusunda İsrail'in işbirliği yaptığı belirterek, 'Ateşkese ihtiyacımız var' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelerek TÜRKSAT 6A uydusunun bu sene uzaya gönderileceğini ve 5G teknolojisine geçiş sürecinin 2026 yılında tamamlanacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da yaptığı açılış törenlerinde hayırseverlere teşekkür ederken, belediye başkanlarına da ders verilmesi gerektiğini belirtti. Tekin, yerel yönetimlerin eğitim yatırımlarında önemli destekçiler olduğunu vurgulayarak, bazı belediye başkanlarının okul yapımını engellemek ve yapılan okulları istenilen şekilde eğitim vermemek için ellerinden geleni yaptığını ifade etti. Ayrıca, çocukların okul dışında da sanata ve bilime yönelmesi için projelerin önemli olduğunu söyleyen Tekin, belediyelerin bu konuda destek olmasının önemli olduğunu belirtti.
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