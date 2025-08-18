Macaristan'dan Ukrayna'ya Elektrik Kesme Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Macaristan'dan Ukrayna'ya Elektrik Kesme Tehdidi

18.08.2025 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan, Ukrayna'nın Druzhba boru hattına saldırısıyla elektrik tedarikini kesme tehdidinde bulundu.

Macaristan, Ukrayna'nın Rus ham petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba petrol boru hattına saldırmakla suçladığı Ukrayna'nın elektriğini kesme tehdidinde bulundu.

Macaristan, Rus ham petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba petrol boru hattına saldırmakla suçladığı Ukrayna'yı tehdit etti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, saldırının ardından Macaristan'a Rus ham petrolü akışının durduğunu açıklayarak, "Ukrayna, Macaristan'a giden petrol boru hattına yine saldırdı ve ülkemize petrol tedarikinin durmasına neden oldu. Bu, enerji güvenliğimize yönelik çirkin ve kabul edilemez bir saldırıdır" dedi.

Szijjarto, konuya ilişkin olarak Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin ile görüştüğünü ve Rus uzmanların trafo istasyonunu bir an önce işlevsel hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, petrol sevkiyatının ne zaman yeniden başlayacağını ise henüz bilmediklerini ifade etti.

"Brüksel ve Kiev, Macaristan'ı savaşa sokmaya çalışıyor"

Ukrayna'yı tehdit eden Szijjarto, "Brüksel ve Kiev, üç buçuk yıldır Macaristan'ı Ukrayna'daki savaşa sokmaya çalışıyor ve enerji güvenliğimize yönelik saldırıların artması bunu hedefliyor. Açık konuşayım, bu savaş bizim savaşımız değil. Bununla hiçbir ilgimiz yok ve biz yönetimde olduğumuz sürece Macaristan bu savaşın dışında kalacaktır. Son olarak, Ukraynalı karar alıcıları uyarmak istiyorum; Macaristan'dan tedarik edilen elektrik, ülkenizin enerji ihtiyacında hayati bir rol oynuyor" dedi.

"Macaristan, Rusya'ya bağımlı kalmak için her türlü çabayı gösteriyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, saldırıya ilişkin iddiayı doğrulama veya yalanlamaktan kaçınarak, Macaristan'ın şikayetlerini Kiev'e değil, Moskova'ya iletmesi gerektiğini ifade etti. Sosyal medyadaki açıklamasında Sybiha, "Bu savaşı başlatan ve bitirmeyi reddeden Ukrayna değil Rusya'dır. Macaristan'a yıllardır Rusya'nın güvenilmez bir ortak olduğu söylenmiştir. Macaristan, buna rağmen Rusya'ya bağımlı kalmak için her türlü çabayı gösteriyor" dedi.

Macaristan, ham petrolünün büyük bir kısmını Belarus ve Ukrayna üzerinden geçen Druzhba petrol boru hattı üzerinden ithal ediyor. Bu hat, Rus ham petrolünü Slovakya'ya da ulaştırıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, Druzhba boru hattının Macaristan'ın ham petrol ithalatında başlıca tedarik kaynağı olarak kalacağını açıklamıştı.

Macaristan'a petrol tedarikinde bugün yaşanan kesinti, 13 Ağustos'ta Ukrayna'nın Rusya'nın Bryansk bölgesindeki bir petrol pompalama istasyonunu insansız hava araçları ile vurmasıyla yaşandı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Macaristan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Macaristan'dan Ukrayna'ya Elektrik Kesme Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı
Ederson Galatasaray için gemileri yaktı Ederson Galatasaray için gemileri yaktı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Türk Pentatlonu’nun gençleri, dünya sahnesinde parladı Türk Pentatlonu'nun gençleri, dünya sahnesinde parladı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Bahçeli’nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun aracının önünü kestiler
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 14:15:30. #7.13#
SON DAKİKA: Macaristan'dan Ukrayna'ya Elektrik Kesme Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.