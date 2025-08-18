Macaristan'dan Ukrayna'ya Elektrik Kesme Tehdidi

Macaristan, Ukrayna'nın Rus ham petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba petrol boru hattına saldırmakla suçladığı Ukrayna'nın elektriğini kesme tehdidinde bulundu.

Macaristan, Rus ham petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba petrol boru hattına saldırmakla suçladığı Ukrayna'yı tehdit etti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, saldırının ardından Macaristan'a Rus ham petrolü akışının durduğunu açıklayarak, "Ukrayna, Macaristan'a giden petrol boru hattına yine saldırdı ve ülkemize petrol tedarikinin durmasına neden oldu. Bu, enerji güvenliğimize yönelik çirkin ve kabul edilemez bir saldırıdır" dedi.

Szijjarto, konuya ilişkin olarak Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin ile görüştüğünü ve Rus uzmanların trafo istasyonunu bir an önce işlevsel hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, petrol sevkiyatının ne zaman yeniden başlayacağını ise henüz bilmediklerini ifade etti.

"Brüksel ve Kiev, Macaristan'ı savaşa sokmaya çalışıyor"

Ukrayna'yı tehdit eden Szijjarto, "Brüksel ve Kiev, üç buçuk yıldır Macaristan'ı Ukrayna'daki savaşa sokmaya çalışıyor ve enerji güvenliğimize yönelik saldırıların artması bunu hedefliyor. Açık konuşayım, bu savaş bizim savaşımız değil. Bununla hiçbir ilgimiz yok ve biz yönetimde olduğumuz sürece Macaristan bu savaşın dışında kalacaktır. Son olarak, Ukraynalı karar alıcıları uyarmak istiyorum; Macaristan'dan tedarik edilen elektrik, ülkenizin enerji ihtiyacında hayati bir rol oynuyor" dedi.

"Macaristan, Rusya'ya bağımlı kalmak için her türlü çabayı gösteriyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, saldırıya ilişkin iddiayı doğrulama veya yalanlamaktan kaçınarak, Macaristan'ın şikayetlerini Kiev'e değil, Moskova'ya iletmesi gerektiğini ifade etti. Sosyal medyadaki açıklamasında Sybiha, "Bu savaşı başlatan ve bitirmeyi reddeden Ukrayna değil Rusya'dır. Macaristan'a yıllardır Rusya'nın güvenilmez bir ortak olduğu söylenmiştir. Macaristan, buna rağmen Rusya'ya bağımlı kalmak için her türlü çabayı gösteriyor" dedi.

Macaristan, ham petrolünün büyük bir kısmını Belarus ve Ukrayna üzerinden geçen Druzhba petrol boru hattı üzerinden ithal ediyor. Bu hat, Rus ham petrolünü Slovakya'ya da ulaştırıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, Druzhba boru hattının Macaristan'ın ham petrol ithalatında başlıca tedarik kaynağı olarak kalacağını açıklamıştı.

Macaristan'a petrol tedarikinde bugün yaşanan kesinti, 13 Ağustos'ta Ukrayna'nın Rusya'nın Bryansk bölgesindeki bir petrol pompalama istasyonunu insansız hava araçları ile vurmasıyla yaşandı. - BUDAPEŞTE