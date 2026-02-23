Macaristan'dan Ukrayna'ya Petrol Yaptırımı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dostluk petrol boru hattının kapatılmasını sessizce izlemeyeceklerini belirterek bu ülkeye dizel yakıt sevkiyatını durduracaklarını, askeri kredi verilmesini reddeceklerini söyledi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da bugünkü Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine ret oyu vereceklerini bildirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Dostluk boru hattı üzerinden petrol akışını durdurması nedeniyle Ukrayna'yı sert bir şekilde eleştirdi. "Dostluk petrol boru hattının kapatılmasını sessizce izlemeyeceğiz. Macaristan için yakıt tedariğini güvence altına alacağız ve sevkiyat yenilenene kadar gerekli karşı tedbirleri alacağız" diyen Başbakan Viktor Orban Ukrayna'ya dizel yakıt sevkiyatını durduracaklarını söyledi. Bu kapsamda AB'nin Ukrayna'ya kullandırmayı planladığı askeri krediye ret oyu vereceklerini ifade eden Viktor Orban Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini ise desteklemeyeceklerini bildirdi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da bugün gerçekleşecek AB Dışişleri Bakanları toplantısında Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini bloke edeceklerini açıkladı. "Ukrayna, Macaristan ve Slovakya'ya Dostluk petrol boru hattı sevkiyatını yeniden başlatmadığı sürece Kiev için önemli kararların alınmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuşan Peter Szijjarto oylamada ret oyu vereceklerini bildirdi.

Macaristan ve Slovakya'ya Ukrayna üzerinden ucuz Rus petrolü taşıyan Dostluk boru hattındaki sevkiyat boru hattının geçtiğimiz 27 Ocakta Rus bombardımanında hasar görmesi üzerine durdurulmuştu. Slovakya ve Macaristan hasarın giderildiğini, sevkiyatın yeniden başlatılmasını Kiev'in kasıtlı olarak geciktirdiğini ileri sürüyor. Slovakya Başbakanı Robert Fico da petrol sevkiyat yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya motorin sevkiyatını durdurduklarını açıklamış, Slovakyalı enerji firmalarından ise acil durumlarda Ukrayna'ya sağladıkları enerji desteğini kesmelerini isteyeceğini bildirmişti. - BUDAPEŞTE