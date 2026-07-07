Macron, Ankara\'da NATO Zirvesi İçin

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı. Macron'u, Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan karşıladı. Macron, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna düzenlenen resepsiyon ve resmi akşam yemeğine katılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.