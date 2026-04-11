Macron\'dan İran\'a Gerilim Azaltma Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Kendisini, İslamabad'da başlatılan görüşmelerin sunduğu fırsatı değerlendirerek, kalıcı bir şekilde gerilimi azaltma yolunu açmaya ve bölgedeki tüm ilgili ülkeleri kapsayan, güvenliğin sağlam güvencelerini sağlayan talepkar bir anlaşmaya varmaya çağırdım" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pakistan'da ABD-İran arasında süren müzakereler sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirdi. Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Macron, "Kendisini, İslamabad'da başlatılan görüşmelerin sunduğu fırsatı değerlendirerek, kalıcı bir şekilde gerilimi azaltma yolunu açmaya ve bölgedeki tüm ilgili ülkeleri kapsayan, güvenliğin sağlam güvencelerini sağlayan talepkar bir anlaşmaya varmaya çağırdım" dedi.

Macron, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığının yeniden güvenli hale getirilmesine yönelik çabaları vurguladığını belirterek, "İran'ın Fransa'nın da katkıda bulunmaya hazır olduğu Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliği başlıklarını hızla yeniden tesis etmesi gerektiğinin altını çizdim" ifadelerini kullandı.

Macron, İran'ın ABD ile müzakere masasına oturmadan önce de önemini vurguladığı Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının sonlandırılması durumuna değinerek, "Lübnan da dahil olmak üzere ateşkesin tam olarak uygulanmasının önemini vurguladım. Fransa, ülkenin egemenliğini kullanma ve Lübnan'ın geleceğine karar verme yetkisine sahip olan Lübnan yetkililerinin eylemlerine tam destek vermektedir" açıklamasını yaptı. - PARİS