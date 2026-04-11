Macron'dan İran'a Gerilim Azaltma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron'dan İran'a Gerilim Azaltma Çağrısı

Macron\'dan İran\'a Gerilim Azaltma Çağrısı
11.04.2026 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran ile kalıcı gerilim azaltma ve güvenli anlaşma için görüşmelere davet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Kendisini, İslamabad'da başlatılan görüşmelerin sunduğu fırsatı değerlendirerek, kalıcı bir şekilde gerilimi azaltma yolunu açmaya ve bölgedeki tüm ilgili ülkeleri kapsayan, güvenliğin sağlam güvencelerini sağlayan talepkar bir anlaşmaya varmaya çağırdım" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pakistan'da ABD-İran arasında süren müzakereler sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirdi. Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Macron, "Kendisini, İslamabad'da başlatılan görüşmelerin sunduğu fırsatı değerlendirerek, kalıcı bir şekilde gerilimi azaltma yolunu açmaya ve bölgedeki tüm ilgili ülkeleri kapsayan, güvenliğin sağlam güvencelerini sağlayan talepkar bir anlaşmaya varmaya çağırdım" dedi.

Macron, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığının yeniden güvenli hale getirilmesine yönelik çabaları vurguladığını belirterek, "İran'ın Fransa'nın da katkıda bulunmaya hazır olduğu Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliği başlıklarını hızla yeniden tesis etmesi gerektiğinin altını çizdim" ifadelerini kullandı.

Macron, İran'ın ABD ile müzakere masasına oturmadan önce de önemini vurguladığı Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının sonlandırılması durumuna değinerek, "Lübnan da dahil olmak üzere ateşkesin tam olarak uygulanmasının önemini vurguladım. Fransa, ülkenin egemenliğini kullanma ve Lübnan'ın geleceğine karar verme yetkisine sahip olan Lübnan yetkililerinin eylemlerine tam destek vermektedir" açıklamasını yaptı. - PARİS

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Fransa, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Macron'dan İran'a Gerilim Azaltma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:53:12. #7.13#
SON DAKİKA: Macron'dan İran'a Gerilim Azaltma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.