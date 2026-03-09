Macron'dan Kıbrıs ve Hürmüz Açıklamaları - Son Dakika
Son Dakika

Macron'dan Kıbrıs ve Hürmüz Açıklamaları

09.03.2026 19:03
Macron, Kıbrıs'a yapılan saldırılara dikkat çekerek savunma planları ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyarette bulunduğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yaptığı açıklamada, "Kıbrıs saldırıya uğradığında Avrupa saldırıya uğrar" ifadelerini kullanarak, "Fransa, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için 'tamamen savunma amaçlı' bir operasyon planlıyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran saldırılarının hedefi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti. Macron, Baf kentindeki Andreas Papandreou Hava Üssü'nde GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Macron, "Kıbrıs saldırıya uğradığında Avrupa saldırıya uğrar. Kıbrıs'ın savunulması, Fransa ve onunla birlikte Avrupa Birliği için de temel bir meseledir" dedi.

İran'ın GKRY'ye yönelik saldırıları sonrası Fransa'nın attığı adımları hatırlatan Macron, Fransa'nın adaya Mistral hava savunma unsuru ile Languedoc fırkateynini sevk ettiğini, Charles de Gaulle uçak gemisi muharebe grubunun da ada yakınına konuşlandırıldığını ifade etti. Macron, ziyaretinin amacının tam dayanışma, tahliye koordinasyonu ve ortaklara güvence olduğunu ifade etti. Körfez ve bölgedeki bazı ülkelerle yapılan savunma anlaşmalarına işaret eden Macron, "Bu misillemede saldırıya uğrayan tüm ülkelerin yanında tamamen savunmacı bir duruşla durmak ve bölgesel gerilimin düşmesine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Hürmüz Boğazı planı

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarına da değinen Macron, "Fransa, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için 'tamamen savunma amaçlı' bir operasyon planlıyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu operasyona Avrupa'dan ve dışından ülkelerin de katılacağını aktaran Macron, bu görev ile gemilere ve tankerlere sağlanan eskort ile Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılmasının hedeflendiğini belirtti. Görevin "barışçıl, savunma ve refakat" niteliğinde olduğunu vurgulayan Macron, bunun uluslararası ticaret ile gaz ve petrol akışı açısından kritik olduğunu ifade etti. Deniz seyrüsefer güvenliği konusunda Kızıldeniz'de Süveyş'ten Babülmendep'e uzanan hatta AB'nin Aspides Operasyonu'nu güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Macron, Aspides Operasyonu'nun karargahının Yunanistan'da olduğunu ve mevcut koordinasyonun Yunanistan tarafından yürütüldüğünü belirterek, Fransa'nın bu operasyona "uzun vadede iki fırkateyn" tahsis edeceğini açıkladı.

Macron, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de, Kızıldeniz'de ve Hürmüz Boğazı açıklarında 8 fırkateyn, 2 amfibi helikopter gemisi ve uçak gemisi konuşlandıracağını aktararak, "Donanmamızın bu seferberliği emsalsizdir" dedi.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalara değinen Macron, Hizbullah'ın İsrail'e saldırıp GKRY'yi hedef almasının İsrail'in askeri karşılığını tetiklediğini öne sürerek, "Hizbullah, Lübnan topraklarından tüm saldırılarını durdurmalı, İsrail de en kısa sürede Lübnan'daki operasyonunu ve saldırılarını durdurmalı" dedi. - BAF

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

