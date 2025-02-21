Macron\'dan Trump\'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil

Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu senin tarzın değil, çıkarına da değil" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Macron, önümüzdeki günlerde ABD'de Başkan Donald Trump ile görüşeceğini belirterek, Trump'a Rusya karşısında kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini söyleyeceğini belirtti.

"PUTİN'E KARŞI ZAYIF OLAMAZSIN"

Macron, "Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu senin tarzın değil, çıkarına da değil. Putin karşısında zayıf durursan, Çin karşısında nasıl güvenilir olabilirsin?" dedi.

Macron, Ukrayna'ya asker gönderme konusuna açıklık getirerek, bunun yakın vadede gündemde olmadığını ancak tamamen göz ardı edilmediğini vurguladı. "Şu anda Ukrayna'ya asker göndermeye karar vermedim" diyen Macron, savaş sona erdiğinde barışın sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir barış gücünün konuşlandırılmasının değerlendirilebileceğini belirtti.

"YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Avrupa'nın güvenlik politikalarında daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çeken Macron, "Yeni bir döneme giriyoruz. Bu, savunma bütçemizi ve ulusal önceliklerimizi yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor" dedi. Avrupa ülkelerinin savaş çabalarını artırması ve ulusal dayanıklılığını güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Macron, bu kapsamda savunma bütçesini finanse etmek için özel tasarruf ürünleri ya da ulusal bağış kampanyaları başlatma fikrini de gündeme getirdi.

"ZELENSKİY DEMOKRATİK BİR SEÇİMLE İKTİDARA GELDİ"

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, Trump'ın Zelenskiy'ye yönelik "seçimsiz diktatör" ifadesini kullanmasını sert bir dille eleştirdi. Macron, Zelenskiy'nin demokratik bir seçimle iktidara geldiğini vurgulayarak, "Bu, muhaliflerini öldüren ve seçimleri uzun süredir manipüle eden Vladimir Putin için geçerli değil" dedi.