Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret - Son Dakika
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Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret

16.06.2022 10:59
Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, özel bir trenle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, özel bir trenle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Avrupa Birliği'nin (AB) lokomotif ülkelerinin liderleri Kiev'e geldi. Polonya'dan özel bir trenle yola çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Kiev'deki tren istasyonunda Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereşuk karşıladı. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez Kiev'i ziyaret eden üç lider, 23-24 Haziran'da gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi öncesi Ukrayna'nın AB adaylığını masaya yatırmak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Görüşmede ayrıca Rusya'yla müzakerelerin yeniden başlatılması ve Ukrayna'ya daha fazla silah desteği gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor.

"Bu önemli bir an"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kiev'e vardığında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret, Ukraynalılara yönelik Avrupa Birliği mesajıdır. Bu önemli bir an" diyerek saldırıların gerçekleştirdiği yerleri ziyaret edeceklerini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada da Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in Kiev'de üç lidere katılacağı belirtildi.

Üst düzey ziyaret, 29-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi için de önem taşıyor. - KİEV

Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret
Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret
Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret
Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret
Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret
Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret
Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret
Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret
Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret
Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret
Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret
Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret
YORUMLAR
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Almanya, Fransa ve İtalya liderleri, Kiev'de Almanya, Fransa ve İtalya liderleri, Kiev'de Fransa: AB'nin Rusya'ya yönelik 6 yaptırım paketi 'savaşmadan savaşı durdurmak' anlamı taşıyor Fransa: AB'nin Rusya'ya yönelik 6 yaptırım paketi 'savaşmadan savaşı durdurmak' anlamı taşıyor
Kaynak: İHA

Ukrayna, Fransa, Kiev, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Macron, Scholz ve Draghi'den Kiev'e ziyaret - Son Dakika

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