Macron ve Şara Paris\'te Buluşacak

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, yarın Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın başkent Paris'te Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceği bildirildi. Macron'un görüşmede, "Suriye toplumunun tüm kesimlerine saygı duyan, özgür, istikrarlı ve egemen bir Suriye'nin inşasına" Fransa'nın desteğini yineleyeceği belirtildi. Macron'un ayrıca Suriye hükümetine yönelik taleplerini, özellikle Lübnan'ın da aralarında bulunduğu bölgede istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konularını vurgulayacağı aktarıldı. Açıklamada, "Bu görüşme, Fransa'nın barış ve demokrasi özlemi çeken Suriye halkına yönelik tarihi bağlılığının bir parçasıdır" denildi. Şara'nın Paris seyahati, ilk Avrupa ziyareti olacak.

Eş-Şara, Şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından Fransa'ya davet edilmişti. - PARİS