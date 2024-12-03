Macron ve Selman'dan Filistin Konferansı

Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gelecek yıl haziran ayında Filistin devletinin kurulmasına ilişkin bir konferans düzenleyeceklerini açıkladı.

Fransa ve Suudi Arabistan, Filistin devletinin kurulmasına ilişkin bir konferans düzenleyecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gelecek yıl haziran ayında Filistin devletinin kurulmasına ilişkin bir konferans düzenleyeceklerini ve konferansa eş başkanlık edeceklerini açıkladı.

İsrail ve muhtemel bir Filistin devletine değinen Macron, "Gelecek yıl Haziran ayında iki devlet için bir konferansa eş başkanlık etmeye karar verdik. Önümüzdeki aylarda, herkesi bu yola sokmak için diplomatik girişimlerimizi birlikte artıracak ve birleştireceğiz" dedi.

Avrupa Birliği (AB), Filistin devletini tanımazken, aralarında İrlanda, İspanya ve Norveç'in de bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesi bu yıl Filistin devletini tanımak üzere harekete geçti. Suudi Arabistan, 1988 yılında Filistin devletini tanımıştı. - PARİS