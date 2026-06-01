Macron ve Trump'tan Hürmüz Boğazı Telefonu

01.06.2026 13:44
Macron, Trump ile Hürmüz Boğazı güvenliği için deniz misyonunu görüştü ve İran'la anlaşma çabalarını övdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gece saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurarak, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak ve yeniden açmak amacıyla oluşturulan çok uluslu, savunma amaçlı deniz misyonuna atıfta bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Görüşmede Trump'ı, ABD ve İran arasında hızlı bir anlaşmaya varılması için gösterdiği kararlı çabalarından dolayı övdüğünü dile getiren Macron, "Bu çabaları desteklemeye ve uygulanmasında üzerimize düşene hazır olduğumuzu belirttim" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak ve yeniden açmak amacıyla oluşturulan çok uluslu, savunma amaçlı deniz misyonuna atıfta bulunan Fransız Cumhurbaşkanı, "Bu, İngilizler ve ortaklarımızla birlikte kurduğumuz ve bir anlaşmaya varılır varılmaz devreye girmeye hazır olan uluslararası misyonun amacıdır. Ayrıca, yakında başlayacak olan daha kapsamlı müzakerelere, özellikle de herhangi bir anlaşmanın nükleer boyutuyla ilgili olarak, uzmanlığımızı ve imkanlarımızı sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Lübnan'a da değinen Macron, "Başkan Trump'ın Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Güçlü bir ateşkesin ve Lübnan yetkililerine yönelik kolektif desteğimizin önemini vurguluyoruz" dedi. - PARİS

Kaynak: İHA

