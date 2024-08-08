Maden Teknikerler Derneği Başkanı Adem Karaarslan Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Politika

Maden Teknikerler Derneği Başkanı Adem Karaarslan Yeniden Seçildi

Maden Teknikerler Derneği Başkanı Adem Karaarslan Yeniden Seçildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Maden Teknikerler Derneği 9. Olağan Genel Kurul toplantısında Adem Karaarslan tek liste ile girdiği seçimi yeniden kazanarak yeniden başkan seçildi. Yeni dönemde derneğin, sektör çalışanlarının haklarını korumak, mesleki gelişimlerini desteklemek ve madencilik sektörünün daha güvenli ve verimli hale gelmesi için çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

08.08.2024 13:00
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Maden Teknikerler Derneği 9. Olağan Genel Kurul toplantısında Adem Karaarslan tek liste ile girdiği seçimi yeniden kazanarak yeniden başkan seçildi.

Gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle yapılan seçimler, dernek üyelerinin yanı sıra Kayasu Madencilik ve Hera Madencilik gibi önemli şirketlerin yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşti. Yapılan oylama sonucunda, Adem Karaarslan dernek başkanlığına tekrar seçilerek güven tazeledi. Yeni dönem Yönetim Kurulu ise; Genel Sekreter Yaşar Ünlüer, Mali Sekreter Yasin Çelik, Eğitim Sekreteri: Mithat Ada, Genel Teşkilatlanma ve Tanıtım Sekreteri Muzaffer Yavaş'dan oluştu.

Yeni dönemde derneğin, sektör çalışanlarının haklarını korumak, mesleki gelişimlerini desteklemek ve madencilik sektörünün daha güvenli ve verimli hale gelmesi için çalışmalarına hız vermesi bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Maden Teknikerler Derneği Başkanı Adem Karaarslan Yeniden Seçildi - Son Dakika

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