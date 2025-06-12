Madleen Gemisi'ndeki Türkler Serbest Bırakıldı

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, Madleen Gemisi'nde alıkonulan Şuayb Ordu ve Yasemin Açar'ın serbest kaldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları tarafından İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Açar'ın bugün (13 Haziran) serbest bırakıldığını ve İsrail'den ayrıldığını duyurdu. - ANKARA