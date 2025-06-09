Madleen Gemisindeki Türkler İçin Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama - Son Dakika
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Politika

Madleen Gemisindeki Türkler İçin Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

09.06.2025 15:01
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Dışişleri Bakanlığı, Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'dan Gazze'ye yardıma çıkan Madleen adlı gemide bulunan Türk vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından işletilen Madleen gemisi, İsveçli barış ve iklim aktivisti Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'ın da aralarında bulunduğu 12 aktivistle birlikte 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya limanından denize açılmıştı. Gemide Türk aktivist olan FFC Organizasyon Sorumlusu ve Yürütme Kurulu Üyesi Yasemin Acar ile gönüllü olarak katılan Şuayb Ordu da gemide yer alıyor.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, mürettebata yardım görevini terk etmelerini emretmiş ve grubu sert bir şekilde "antisemitik" olarak adlandırmıştı. Komite, İsrail'in geminin yerini ve sinyalini engellemeye çalıştığı uyarısında bulunan bir açıklama da yayınlamıştı.

Bu olayların üzerine Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın, geminin karaya varmasının ardından bir an önce serbest bırakılmaları için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın yakınlarına düzenli olarak bilgi verilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Madleen Gemisindeki Türkler İçin Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama - Son Dakika

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