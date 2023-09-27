Mahkeme, Donald Trump\'ın Dolandırıcılık Suçunu Kabul Etti

New York Eyalet Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın emlak imparatorluğunu kurarken yıllarca ve defalarca dolandırıcılık suçu işlediği hükmüne vardı. Mahkeme, Trump'ın hakkındaki dava başvurusunun düşürülmesi talebini reddetti.

Yargıç Arthur Engoron, Trump ve şirketinin, oğulları Eric ve Donald Jr da dahil yöneticilerinin, bankalar ve sigorta şirketlerini, yıllar boyu düzenli olarak ve defalarca, net varlıklarının değerini dev oranlarda şişirmek suretiyle yanılttıklarını söyledi.

Bu karar Trump hakkında Pazartesi günü başlayacak dolandırıcılık davası açısından çok büyük önem taşıyor çünkü Trump ve oğulları hakkında geçen yıl dava başvurusunda bulunan New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James'in en temel suçlamasını kabul etmiş oluyor.

Trump'ın avukatlarından Chris Kise kararı "yargı hatası" olarak niteledi. Kise, "Burada bahsedilen şeyler karmaşık iş ilişkilerinde her gün yapılan şeyler" dedi.

Avukatları, Trump'ın suçlanan faaliyetlerinin "kimseye zararı olmadığını" söyleyerek davanın düşmesini talep etmişlerdi. Ama Yargıç Engoron bunun yargılamaya engel bir gerekçe olmadığına hükmetti.

Geçen yılın Eylül ayında dava başvurusunu yapan New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, Donald Trump ve iki oğluyla Trump Organization şirketini, 2011 ve 2021 yılları arasında şirketin net varlıkları ve taşınmazlarının değerleri konusunda yalan söylemekle suçluyor.

James, sanıkların bankalardan daha iyi koşullarda kredi alabilmek, sigorta şirketleriyle daha iyi poliçeler imzalayabilmek ya da daha az vergi ödemek için muhasebe kayıtları ve mali durumlarını gösteren belgelerde sahtecilik yaptıklarını söylüyor.

Pazartesi başlayacak ve en az Aralık ayına kadar sürecek olan jürisiz davada mahkeme şimdi, savcının Trump, oğulları ve şirketi hakkındaki diğer 6 suçlaması hakkında da hüküm verecek.

Savcı James, sanıkların yol açtıkları zararlar için 250 milyon dolar ödemesine ve Trump'ın ticari faaliyetlerine eyalet çapında yasak getirilmesini talep ediyor.

Bu, ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesi Cumhuriyetçilerin en çok adı geçen başkan aday adayı olan Trump hakkındaki davalardan sadece biri.

Eski başkan hakkında dört ceza davasında toplam 91 sahtecilik dolandırıcılık suçlaması getiriliyor. Bunlar arasında eski bir porno yıldızına sus parası ödemek, gizli resmi bilgileri evinde saklamak, federal ve eyalet düzeyinde seçimleri tehlikeye atmak gibi suçlamalar var.

Trump, suçlamaların tümünü reddediyor.