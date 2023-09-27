Mahkeme, Donald Trump'ın Dolandırıcılık Suçunu Kabul Etti - Son Dakika
BBC

Mahkeme, Donald Trump'ın Dolandırıcılık Suçunu Kabul Etti

Mahkeme, Donald Trump\'ın Dolandırıcılık Suçunu Kabul Etti
Son Güncelleme: 27.09.2023 12:31

New York Eyalet Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın emlak imparatorluğunu kurarken yıllarca ve defalarca dolandırıcılık suçu işlediği hükmüne vardı. Mahkeme, Trump'ın hakkındaki dava başvurusunun düşürülmesi talebini reddetti. Karar, Trump ve oğulları hakkında açılacak olan dolandırıcılık davası için büyük önem taşıyor.

New York Eyalet Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın emlak imparatorluğunu kurarken yıllarca ve defalarca dolandırıcılık suçu işlediği hükmüne vardı. Mahkeme, Trump'ın hakkındaki dava başvurusunun düşürülmesi talebini reddetti.

Yargıç Arthur Engoron, Trump ve şirketinin, oğulları Eric ve Donald Jr da dahil yöneticilerinin, bankalar ve sigorta şirketlerini, yıllar boyu düzenli olarak ve defalarca, net varlıklarının değerini dev oranlarda şişirmek suretiyle yanılttıklarını söyledi.

Bu karar Trump hakkında Pazartesi günü başlayacak dolandırıcılık davası açısından çok büyük önem taşıyor çünkü Trump ve oğulları hakkında geçen yıl dava başvurusunda bulunan New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James'in en temel suçlamasını kabul etmiş oluyor.

Trump'ın avukatlarından Chris Kise kararı "yargı hatası" olarak niteledi. Kise, "Burada bahsedilen şeyler karmaşık iş ilişkilerinde her gün yapılan şeyler" dedi.

Avukatları, Trump'ın suçlanan faaliyetlerinin "kimseye zararı olmadığını" söyleyerek davanın düşmesini talep etmişlerdi. Ama Yargıç Engoron bunun yargılamaya engel bir gerekçe olmadığına hükmetti.

Geçen yılın Eylül ayında dava başvurusunu yapan New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, Donald Trump ve iki oğluyla Trump Organization şirketini, 2011 ve 2021 yılları arasında şirketin net varlıkları ve taşınmazlarının değerleri konusunda yalan söylemekle suçluyor.

James, sanıkların bankalardan daha iyi koşullarda kredi alabilmek, sigorta şirketleriyle daha iyi poliçeler imzalayabilmek ya da daha az vergi ödemek için muhasebe kayıtları ve mali durumlarını gösteren belgelerde sahtecilik yaptıklarını söylüyor.

Pazartesi başlayacak ve en az Aralık ayına kadar sürecek olan jürisiz davada mahkeme şimdi, savcının Trump, oğulları ve şirketi hakkındaki diğer 6 suçlaması hakkında da hüküm verecek.

Savcı James, sanıkların yol açtıkları zararlar için 250 milyon dolar ödemesine ve Trump'ın ticari faaliyetlerine eyalet çapında yasak getirilmesini talep ediyor.

Bu, ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesi Cumhuriyetçilerin en çok adı geçen başkan aday adayı olan Trump hakkındaki davalardan sadece biri.

Eski başkan hakkında dört ceza davasında toplam 91 sahtecilik dolandırıcılık suçlaması getiriliyor. Bunlar arasında eski bir porno yıldızına sus parası ödemek, gizli resmi bilgileri evinde saklamak, federal ve eyalet düzeyinde seçimleri tehlikeye atmak gibi suçlamalar var.

Trump, suçlamaların tümünü reddediyor.

Kaynak: BBC

Donald Trump, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mahkeme, Donald Trump'ın Dolandırıcılık Suçunu Kabul Etti - Son Dakika

BBC

Son Dakika
13:11 Yargıtay Başkanlığı Basın Müşaviri'nden Mehmet Akarca hakkındaki iftira haberlere cevap
12:29 AKOM, İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış geliyor
12:15 Buket Aydın, güzelleşmek için yüzüne bebek kordonundan alınan kanı enjekte ettirecek
12:05 İçişleri Bakanı Yerlikaya: İkamet izni biten 105 binden fazla göçmen ülkesine gönderildi
11:58 Bakan Koca'dan yeni varyantla ilgili merak edilen 2 soruya yanıt: Aşı uygulanmayacak, kısıtlama gelmeyecek
11:58 Her şeyin sorumlusu Antonio Pintus mu? Arda Güler'in sakatlığında büyük şüphe
11:54 Narkozlu hastaya doktor tacizi! "Önce göğüslerimi sıktı sonra cinsel organıma dokundu" diyen kadın savcılığa koştu
11:52 Kılıçdaroğlu'nun işi epey zor! Ünal Karahasan da CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı
11:36 Pakistan'da havan mermisi evde patladı! 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti
11:35 Masum olduğu anlaşılan adam 28 yıl sonra serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 13:41:16. #1.13#
SON DAKİKA: Mahkeme, Donald Trump'ın Dolandırıcılık Suçunu Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement