Mahmut Arıkan\'dan İktidara Sert Eleştiri: \'Ordudan ve Yargıdan Elinizi Çekin\'

Politika

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidara yönelik yaptığı eleştiride "Ordudan ve yargıdan elinizi çekin." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Partisinin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Malatya'ya geldi. Kanalboyu Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Arıkan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "6 Şubat 2023 hepimizin unutmaması gerekilen bir tarih ama Malatya için acı hatıralarla anılacak bir tarih. Kolay değil zor bir dönem atlatıldı ve atlatılmaya devam ediyor. İnşallah depremden etkilenen illerimizin beklediği hizmetler yakın zamanda gerçekleştirilir. Barınma sorununun çok hızlı bir şekilde çözülmesi ve konteynerlerde yaşayan insanlarımızın bir an önce kalıcı konutlarına kavuşması temennimizdir" dedi.

Bir devleti muhafaza etmek için ordu ve yargının korunması gerektiğini ifade eden Arıkan, şöyle dedi:

"Maalesef son dönemde ordu üzerinden orduyu siyasete bulaştırma anlamında çok ciddi hatalar yapıyoruz. İktidarı bir kez daha uyarıyorum. Orduya siyaseti bulaştırmayın. Bizim inancımızda ordu Mehmetçiğin peygamber ocağıdır. 80'li, 90'lı yıllarda ne hatalar yapıldıysa, o hatanın mağduru olduğunu iddia eden insanlar bugün aynı hataları yapıyorlar. Ordudan lütfen elinizi çekin. Bir diğer siyaset bulaştırılmaması gereken kurum yargı mekanizması. Maalesef Türkiye'deki birçok yargı mensubu sanki yakasında parti rozeti varmış gibi muhalefetten birinin dosyası önüne gelince apar topar tutuklama kararı çıkarken, iktidara yakın bir isimin dosyası aynı suçlarla önüne gelince onu sümenaltı etme noktasına geldi. Biz suçlu olan affedilsin suçu görmezden gelinsin diye bir şey talep etmiyoruz. Ama muhalefet için suç saydığınız bir şeyi iktidarın mensubu da yapıyorsa aynı cezayı iktidar mensubuna da vermeniz gerekir. Burada bir çifte standardı görmekteyiz. İktidar yetkililerine sesleniyorum. Ordudan da yargıdan da elinizi çekin. Yargıda orduda bizim kurumumuz ve öyle de kalmaya devam edecek."