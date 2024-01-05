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Malatya Baro Başkanı: Depremden 11 ay geçti, hala adalet bekliyoruz - Son Dakika
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Malatya Baro Başkanı: Depremden 11 ay geçti, hala adalet bekliyoruz

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenlerin hesabının hala sorulmadığını belirterek, kamu kurum ve kuruluşları için soruşturma izinlerinin verilmesini talep etti. Demez, adaletin sağlanması ve depreme dirençli kentlerin yapılması için mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Malatya Baro Başkanı: Depremden 11 ay geçti, hala adalet bekliyoruz
05.01.2024 - 13:24,
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Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, asrın felaketinin üzerinden 11 ay geçtiğini belirterek, "Geçen süreye rağmen neden hiçbir kamu kurum ve kuruluşu için verilen bir soruşturma izni yok? Depremin üzerinden 11 ay geçti. Biz hala adalet bekliyoruz" dedi.

Malatya Barosu Sosyal Tesisleri önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, 6 Şubat depremlerinde resmi rakamlara göre en az 50 bin insanın yaşamını yitirdiğini belirterek, "35 binden fazla bina yıkıldı, 300 bine yakın binada da ağır hasar oluştu. 1.5 milyon insan evsiz kaldı. Bu yıkıma sebep olanlar tam anlamıyla yargılamaya dahi tabi tutulmadı, adalet karşısında hesap vermediler" ifadelerini kullandı.

Mevzuatta bina yapımında sadece yapı müteahhitleri değil ilgili kamu görevlilerinin de sorumluluğunun açıkça belirtildiğini dile getiren Demez, "Sorumluların her bina için ayrı ayrı tespiti ve yargılamaya tabi tutulmaları gerekmektedir. Yasa her kese eşit bir şekilde uygulandığı takdirde fonksiyonunu yerine getirir. Aksi halde şahsa göre uygulanan bir metinden ileri gidemez. Dolayısıyla sorumluluğu bulunan her kesin tespiti ile adil ve etkin bir yargılamaya tabi tutulması esas talebimizdir. Giden canlarımızın sadece bir sayıdan ibaretmiş gibi algılanması 6 Şubat'tan itibaren her türlü zorluğa maruz bırakılan biz yakınlarını derinden üzmektedir. İhmali bulunan kamu görevlileri için soruşturma izinlerinin çıkmasını, halen kaçak olan bazı şüphelilerin yakalanmalarını bekledik ve hala bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Depremin üzerinden geçen 11 aya rağmen halen adalet bekleyişi içinde olduklarını belirten Demez, ihmali bulunan kamu kurum ve kuruluşları için soruşturma izinlerinin verilmesini talep etti. Şüphelilerin tutuklanmalarını ve firarilerin yakalanmasını isteyen Demez, "11. ayın sonunda tüm sorumluların yargılanmasını bekliyoruz. Mücadelemiz bitmedi, bugün burada sadece 6 Şubat'ta ölenlerin hesabını sormak için değil 6 Şubat'ta enkaz altında ölmeyen ancak hala insani bir yaşam bekleyen herkesin haklarını savunmak için bulunuyoruz. Bu ölümlerde sorumluluğu bulunan herkesin adalet önünde hesap vermesi için buradayız. Bizim, bizden sonrakilerin ve onlardan sonra gelecek olanların yaşamları için depreme dirençli kentlerin yapılmasını talep etmek için buradayız. Bizden başka kimsenin deprem için hak arayışında olmaması için buradayız. Çocukların annesiz, babasız, kalmaması, annesi babası enkazda kalan ve tek başına hayatta kalan bebeklerin olmaması için buradayız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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