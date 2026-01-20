Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantıları sona erdi - Son Dakika
20.01.2026 17:14  Güncelleme: 17:16
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının II. birleşimini Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem maddeleri arasında imar planı değişiklikleri ele alındı ve Şubat toplantısının tarihi belirlendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantılarının II. birleşimi Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan Başkanlığı'nda, 20 Ocak Salı günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususundaki maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı gündem maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısının ise 11 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

