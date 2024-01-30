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Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya'nın sorunlarını dile getirdi - Son Dakika
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya'nın sorunlarını dile getirdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya'nın uzun süredir gerileyen ve yoksullaşan bir şehir olduğunu belirterek, şehrin kalkınması için güçlü bir programa ve yetkin bir kadroya ihtiyaç olduğunu söyledi. Gezer, ayrıca köy garajının yerinin belirlenmesinde yaşanan sorunlara da değindi ve katılımcılığın ve ortak aklın önemine vurgu yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya\'nın sorunlarını dile getirdi
30.01.2024 - 16:16,
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, uzun yıllar Malatya'nın sıkıntılarını yakından takip eden birisi olduğunu belirerek, "Malatya yıllardır kan kaybeden ve irtifa kaybeden bir şehir. Son yıllarda en fazla gerileyen 13 şehirden biri, en fazla yoksullaşan 5 şehirden biri" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, seçim gezileri kapsamında Yeni Köy Garajı'nı ziyaret ederek burada ki esnaf ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin de Malatya'ya ağır bir darbe vurduğunu kaydeden Prof. Dr. Gezer, "Depremde şehrimizde yüzlerce insanı kaybettik, canımızı kaybettik. Bölge büyük yıkım yaşadı. Şehrimizin bu haliyle yeniden ayağa kalkması sıradan kadrolarla ve tedbirlerle mümkün olmaktan çıkmıştır. Yeni güçlü bir programa ve yetkin bir kadroya ihtiyacımız var. Bu konuda hiç tereddüttünüz olmasın, kadromuz hazır, hangi alanda ne yapacağını bilen bir ekibimiz var. Bu konuda sizlerin de destekleriniz ile bu şehirde yakın tarihin en büyük kalkınma seferberliğini başlatarak fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmada çok hızlı bir sürece gireceğiz. En başta ekonomik seferberliği başlatacağız. Çünkü bir şehri ekonomik olarak ayağa kaldıramazsanız o şehir ayağa kalkmaz" şeklinde konuştu.

Köy Garajının yeri ile ilgili sıkıntıların olduğuna da değinen Gezer, "Buradaki ciddi sıkıntıların başında köy garajının yeri ile ilgili ciddi sorunlar var. Bu yerin belirlenmesinde istişare edilmeden karar verildi. Burası yeteri kadar insan trafiğine kavuşturulmadı bir türlü" dedi.

Malatya'da katılımcılığın ve ortak aklın esamesinin okunmadığını ifade eden Prof. Dr. Gezer, "Bizim görev almamız ile birlikte bu şehir ortak aklın, katılımcılığın ve çoğulculuğun başkentine dönüşecektir. Bunun sözünü veriyoruz. Çünkü hiç birimiz hepimiz kadar akıllı olamayız. Tamamen ortak aklı öne çıkarmamız gerekiyor. Bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada aslında kimse yok demektir. O halde çoğulculuğu ortaya önemsememiz gerekiyor. Hangi siyasi görüşte olursa olsun bütün insanlarımızı sürece katmamız gerekiyor. Sürekli gelişimi önemsememiz gerekiyor. Çünkü iki günü birbirine denk geçen insan ziyandadır. Dolayısıyla bilime önem vereceğiz, bilimsel yaklaşımı önemseyeceğiz ve şehrimizi yeniden inşa edeceğiz. Burada taşıma sektöründeki esnaflarımızın çok sıkıntıları var. En başta ekonomik sıkıntılardan kaynaklı ciddi sorunlar var. Hepsi ekonomik yüklerle karşı karşıya. Bütün bunların üstesinden gelinmesi adına da şehrin biran önce ekonomik olarak ayağa kalması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Köy Garajında bulunan esnaf ve taşıma kooperatiflerinin temsilcileri de Bağımsız olarak adaylığını açıklayan Prof. Dr. İbrahim Gezer'in bu süreçte Malatya'yı ayağa kaldıracak bir ekibe ve deneyime sahip olduğunu söyleyerek kendisini destekleyeceklerini söylediler. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika Politika Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya'nın sorunlarını dile getirdi - Son Dakika


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