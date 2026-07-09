Malatya\'da 29,2 Milyar Liralık DSİ Yatırımları Değerlendirildi: İçme Suyu Altyapısı ve Yoncalı Projesi İncelendi

Malatya'da devam eden 29,2 milyar liralık DSİ yatırımlarını değerlendiren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem sonrası içme suyu altyapısının yenilenmesinden 174 bin 650 dekarlık alanı sulayacak Yoncalı Projesi'ne kadar birçok çalışmayı sahada inceledi. Ölmeztoprak, Arguvan'da üreticilerle de bir araya gelerek hasat sezonunu değerlendirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz ve DSİ 92. Şube Müdürü Mihraç Yuşan ile birlikte Malatya genelinde devam eden Devlet Su İşleri yatırımlarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantılarda 2026 yılı yatırım programı, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı. Ölmeztoprak, son yıllarda Malatya'da hayata geçirilen baraj, gölet, sulama, içme suyu ve taşkın koruma yatırımlarının Malatya'mızın kalkınmasına önemli katkı sunduğunu belirterek, devam eden projelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Depremde hasar gören içme suyu altyapısı yenileniyor

Milletvekili Ölmeztoprak daha sonra Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde deprem sonrası yürütülen içme suyu rehabilitasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Ölmeztoprak, yaklaşık 3 milyar 640 milyon lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında Malatya'mızın içme suyu altyapısının modern standartlara uygun şekilde yeniden inşa edildiğini belirterek, "Çalışmalar kapsamında 78,5 kilometrelik yeni isale hattı yapılıyor. Bunun yanında 14 yeni içme suyu deposu inşa edilirken, 20 mevcut depoda rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca 64 vantuz yapısı, 67 tahliye yapısı, 49 debimetre yapısı, 31 vana odası ve 17 branşman imalatı da proje kapsamında yer alıyor" dedi.

Şantiye mobilizasyonu ve zemin etütlerinin tamamlandığını ifade eden Ölmeztoprak, çalışmaların belirlenen program çerçevesinde sürdüğünü kaydetti. Ölmeztoprak, tamamlandığında Malatya'mızın içme suyu altyapısını uzun yıllar taşıyacak yatırımın, deprem sonrası yürütülen en önemli altyapı projelerinden biri olduğunu vurguladı.

Yoncalı projesi tarımsal üretime güç katacak

Arguvan'da devam eden Yoncalı Sulama Projesi'ni yerinde inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, projenin tamamlanmasıyla 174 bin 650 dekar tarım arazisinin modern sulamaya kavuşacağını, Arguvan'daki 23 yerleşim yerinin projeden faydalanacağını söyledi.

Ölmeztoprak, 9 bin 62,5 metre uzunluğundaki isale tünelinde delgi çalışmalarının tamamlandığını, sulama şebekesindeki çalışmaların ise sürdüğünü belirtti. Yoncalı Barajı'nda önemli imalatların tamamlandığını ifade eden Ölmeztoprak, projenin tamamlanmasıyla Malatya ekonomisine yıllık yaklaşık 1,8 milyar lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Üreticilerle hasat mesaisinde buluşma

Arguvan'ın İçmece Mahallesi'nde kayısı üreticileriyle bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, hasat çalışmalarını yerinde takip etti. Kayısının Malatya ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğunu belirten Ölmeztoprak, üreticilerin emeğinin korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Kayısının hasattan paketlemeye kadar uzanan zahmetli üretim sürecine dikkat çeken Ölmeztoprak, Malatya kayısısının uluslararası pazardaki marka değerinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Dolaylı Mahallesi'nde buğday hasadına da katılan Ölmeztoprak, çiftçilerle görüşerek üretim sezonunu değerlendirdi. Üretimin ve üreticinin desteklenmesinin kırsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Ölmeztoprak, emek veren çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ürün çeşitliliğine vurgu

İçmece Mahallesi'nde badem ve dut bahçelerini de ziyaret eden Ölmeztoprak, üreticilerle yaptığı görüşmelerde tarımsal çeşitliliğin önemine dikkat çekti. İklim değişikliğinin etkilerine karşı ürün çeşitliliğinin yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını belirten Ölmeztoprak, badem ve dut üretiminin hem üretici gelirlerine hem de bölge ekonomisine katkı sunduğunu kaydetti.

Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'mızın yeniden yapılanma sürecinde altyapı ve tarım yatırımları büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yatırım ve kalkınma vizyonu doğrultusunda şehrimize kazandırılan projeleri yakından takip ediyor, koordinasyon içerisinde değerlendirmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu. - MALATYA