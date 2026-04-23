Esenbey\'de 45 mahalleye hizmet verecek sağlık ocağında ilk kazma vuruldu

Malatya'nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, 45 mahalleye hizmet verecek sağlık ocağı için ilk kazmanın vurulduğunu belirtti.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Sağlık İl Müdürü ile birlikte Akçadağ, Darende ve Hekimhan ilçelerinin birleşim noktasında bulunan Esenbey Mahallesi'nde yapılacak sağlık ocağının ilk temel kazısını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Başkan Ulutaş, bölgede yer alan 45 mahalleye hizmet verecek olan sağlık ocağının, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlayacağını belirtti. Yatırımın ilçeler açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ulutaş, sağlık ocağının en kısa sürede tamamlanması için sürecin yakından takip edileceğini söyledi. - MALATYA