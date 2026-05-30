Depremin vurduğu Malatya\'ya 35 milyarlık altyapı hamlesi

6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan Malatya'da altyapı adeta yeniden inşa ediliyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kent genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının toplam büyüklüğünün 35 milyar liraya ulaştığını açıkladı. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve biyolojik arıtma tesislerini kapsayan yatırımların büyük bölümünün deprem sonrası hayata geçirildiği belirtildi.

Deprem sonrası kentte yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yıllardır gündemde olan alternatif içme suyu projesinin ilk kez somut şekilde hayata geçirildiğini söyledi. Er, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan yaklaşık 35 milyon euroluk kaynakla Fırat Havzası'ndan Malatya'ya alternatif içme suyu hattı kazandırılacağını belirtti. Alternatif su kaynağının önemine dikkat çeken Er, "Malatya'nın ana su kaynağı saniyede 3 bin 600 litre debiye sahip ve kendi cazibesiyle akan çok özel bir su kaynağı. Ancak yıllardır bu kaynağın olası riskler karşısında yetersiz kalabileceği konuşuluyordu. Deprem sürecinde yaşanan su kesintileri de alternatif kaynağın ne kadar gerekli olduğunu ortaya koydu" dedi.

Son yaşanan depremlerde içme suyunda bulanıklık meydana geldiğini belirten Er, altyapıdaki risklerin devam ettiğini ifade ederek, "Depremlerde suların ciddi şekilde bulanık aktığını gördük. Bu durum bize alternatif su projesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

İnderesi bölgesinde yeni bir arıtma tesisi kurduklarını açıklayan Er, mevcut kaynak suyunun burada arıtılarak sisteme entegre edileceğini kaydetti. Organize sanayi bölgesinde de kimyasal arıtma tesisi inşaatının sürdüğünü aktaran Er, Şanlıurfa Deresi'nde yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla tesisin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.

Kentteki altyapının büyük bölümünün 50-60 yıllık olduğuna dikkat çeken Başkan Er, halen bazı bölgelerde asbest borular kullanıldığını söyledi. Deprem sonrası altyapının yaklaşık yüzde 80'inin yenilendiğini belirten Er, çalışmaların büyük bölümünün uluslararası finansman ve TOKİ iş birliğiyle sürdürüldüğünü ifade etti. Kent genelindeki altyapı yatırımlarının toplam maliyetinin 35 milyar liraya ulaştığını kaydeden Er, "Bunun 20 milyar liralık kısmı TOKİ tarafından gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 15 milyar liralık kısmı ise belediyemizin sağladığı hibe, kredi ve finansman kaynaklarıyla yapılıyor" dedi.

Deprem sonrası yeniden inşa edilen çarşı merkezindeki yeraltı sularının da kontrol altına alındığını belirten Er, bölgede yağmur suyu drenaj sistemiyle birlikte kapsamlı bir altyapı ağı kurulduğunu söyledi. Yeraltı sularının özel hatlarla tarımsal sulamada kullanılmak üzere yönlendirildiğini ifade eden Er, "Çarşı bölgesinde ciddi bir yeraltı suyu problemi vardı. Bu sular artık kontrollü şekilde tahliye edilerek değerlendirilmiş olacak" ifadelerini kullandı

Yeni yerleşim alanlarında da altyapının geleceğe dönük planlandığını belirten Er, özellikle İkizce bölgesinde yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımlarının sürdüğünü söyledi. Yeşilyurt bölgesinde yapımı süren biyolojik arıtma tesisinin 2,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirildiğini aktaran Er, tesisin bölgenin en büyük arıtma merkezlerinden biri olacağını kaydetti. Tesiste çamur kurutma ünitesinin de yer aldığını ifade eden Er, arıtılan suyun yeniden tarımsal sulamada kullanılacağını belirtti. - MALATYA