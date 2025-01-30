Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremden etkilenenler yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Malatya'daki afetzedeler, güvenli ve sağlam yuvalarına kavuşmaya devam ediyor. Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde 10 etaptan oluşan toplu konut projesi kapsamında 8 bin 914 konut, 92 dükkan ve 5 caminin ihalesi yapıldı. Bugüne kadar 2 bin 175 konut tamamlandı.

Açıklamada, konutlarına kavuşan hak sahiplerinin görüşlerine yer verildi.

Hak sahibi Yunus Aksoy, TOKİ'nin inşa ettiği sağlam konutlara taşınmanın heyecanını yaşadığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hak sahibi Yaşar Bentli de "Deprem çok büyüktü. Duvarların üzerime geldiğini gördüm. Sesine gelen yok. Hanımım yanımda ama sesine gidemiyorum. Bulamıyorum. 'Kıyamet bu olsa gerek' diye düşündüm.' 'Malatya'mız 20-30 senede ayağa kalkmaz' dedim." ifadesini kullandı.

Ayşehan Öge ise bir sene dolmasının ardından en iyi şekilde evlerin teslim edildiğini belirterek, "Eve girdiğimde gördüm ki gerçekten hiçbir eksik yok, her şey yerinde. Çok güzel, kaliteli yapılmış. Gerçekten hayallerimden daha güzel oldu." diye konuştu.

Bir diğer hak sahibi Sevda Aksoy, yapılan evlerin her detayının düşünülerek tasarlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gebeyim. Hemen binamızın önünde çocuk parkı var. Bu benim için çok güzel bir avantaj. Hemen yan tarafta okul yapılıyor. Karşı tarafta yine marketimiz olsun, fırınımız olsun, kasabımız olsun, çok yakın ve çok güzel. Depremden sonra herkes TOKİ'ye yöneldi. 'Söz değil icraat var' diyorlar ya gerçekten de öyle. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Her sözü dolu dolu. Söylediğinin arkasında."

Bakan Kurum evlerine taşınanların görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yeni evlerine taşınanların görüntülerini paylaşarak, bölgedeki 8 bin 914 konutun 2 bin 175'inin tamamlandığını, sağlam, güvenli yuvalar yükseldikçe, bir vatandaşı daha rahat ettirdikçe sevinçlerinin katlandığını vurguladı.