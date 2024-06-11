Malatya'da ihaleyle yapılan konut sayısı 37 bin 920'ye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Malatya'da ihaleyle yapılan konut sayısı 37 bin 920'ye ulaştı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da gerçekleştirilen ihalelerle yapılan konut sayısının 37 bin 920'ye ulaştığını belirtti. Ölmeztoprak, önümüzdeki günlerde bu sayının 65 bine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca, Yatırım İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan betonarme ve çelik konstrüksiyon konut projelerinin teslimatlarının da gerçekleştirildiği ifade edildi.

11.06.2024 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da ihalesi gerçekleştirilen konut sayısının 37 bin 920'ye ulaştığını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem bölgesi Malatya'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yatırım İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) ile Emlak Konut tarafından ihalesi gerçekleştirilen konut sayısının 37 bin 920'ye ulaştığını belirterek, bu sayının önümüzdeki günlerde 65 bine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Milletvekili Ölmeztoprak, Yatırım İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından 7 bin 550 betonarme ile 3 bin 293 çelik konstrüksiyon konut projelerinde ise ihale çalışmalarının tamamlandığını, bir kısmının teslimatlarının da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Akçadağ'da 2. Etap kapsamında inşa edilmesi planlanan 407 kalıcı konutta da ihale sürecinde tamamlandığını aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, her yönü ile ayağa kalkmış bir Malatya için durmaksızın çalışacaklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Yerel Haberler, Emlak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Malatya'da ihaleyle yapılan konut sayısı 37 bin 920'ye ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:12:06. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da ihaleyle yapılan konut sayısı 37 bin 920'ye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement