Malatya'da ihaleyle yapılan konut sayısı 37 bin 920'ye ulaştı

Politika

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da ihalesi gerçekleştirilen konut sayısının 37 bin 920'ye ulaştığını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem bölgesi Malatya'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yatırım İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) ile Emlak Konut tarafından ihalesi gerçekleştirilen konut sayısının 37 bin 920'ye ulaştığını belirterek, bu sayının önümüzdeki günlerde 65 bine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Milletvekili Ölmeztoprak, Yatırım İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından 7 bin 550 betonarme ile 3 bin 293 çelik konstrüksiyon konut projelerinde ise ihale çalışmalarının tamamlandığını, bir kısmının teslimatlarının da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Akçadağ'da 2. Etap kapsamında inşa edilmesi planlanan 407 kalıcı konutta da ihale sürecinde tamamlandığını aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, her yönü ile ayağa kalkmış bir Malatya için durmaksızın çalışacaklarını kaydetti. - MALATYA