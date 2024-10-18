Malatya\'da Muhtarlar Günü Kutlaması

Politika

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Malatya'da faaliyet gösteren Muhtar Dernekleri Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Muhtarlar Günü nedeniyle gerçekleşen ziyarete Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya genelinde faaliyet gösteren Muhtar Dernek Başkanları katıldı.

Muhtarlar Günü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e dernek başkanları adına çiçek taktim eden Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, " Biz muhtarların 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak 2015 yılında yayınlanan bir genelgeyle kutlanmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlar Gününde bizleri kabul eden ve biz muhtarların her zaman yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e de muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtar derneklerinin ziyaretinde muhtarların yerel yönetimin temel taşı olduğunu belirten Başkan Er, "Muhtarlarımız, ülkemizde yerel yönetimlerin temel yapı taşıdır. Vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgelerdeki en yakın temsilcisi olan muhtarlarımız, mahallelerinin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi bilen kişilerdir. Mahallelerimizin her sokağına kadar hizmet götürebilmemiz, siz değerli muhtarlarımızın katkılarıyla mümkün olmaktadır. Malatya'mızda, 719 mahallemizde görev yapan muhtarlarımızla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hem milletimizi, hem de devletimizi temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA