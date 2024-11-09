Malatya'da Sulama Kanalları Yenileniyor - Son Dakika
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Politika

Malatya'da Sulama Kanalları Yenileniyor

Malatya\'da Sulama Kanalları Yenileniyor

Depremler sonrası Malatya'nın sulama kanallarındaki tahribatlar gideriliyor, Akçadağ hızla onarılıyor.

09.11.2024 15:28
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6 Şubat depremlerinde Malatya'nın en çok etkilenen içlerinden Akçadağ ve Doğanşehir'de sulama kanallarında meydana gelen tahribatlar gideriliyor. Akçadağ Sulama Kanalı'nın çelik boru ile yenilenme sürecinde sona yaklaşıldığını açıklayan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak önümüzdeki sulama sezonunda hizmet vereceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da kentin yeniden imar, ihya ve inşa süreçlerini yakından takip eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Şiraç Kara Ölmeztoprak depremlerden dolayı sulama kanallarında meydana gelen tahribatların giderilmesi ile sulama kanallarının onarımı ve yenilenmesi konusunda da yoğun mesai harcıyor.

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ve DSİ 92. Şube Müdürü Aytaç Sucu'nun Malatya İli Depremden Etkilenen Tesislerin Rehabilitasyonu kapsamında Akçadağ Sulama Ana Kanalının çelik boru ile yenilenmesi çalışmalarını incelediğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Doğanşehir Akçadağ Sulaması ve Obaköy Sulaması kapsamında Malatya'mızda depremden etkilenen tesislerin iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalarda önemli bir aşamaya geldik. Akçadağ Sulama Ana Kanalının çelik boru ile yenilenmesi sürecinde sona yaklaşıyoruz. Bu projenin tamamlanmasıyla, inşallah önümüzdeki yıl Akçadağ'ımızda S4'teki sulama alanlarının tamamında önümüzdeki sulama sezonunda hiçbir aksaklık olmadan arazilerimiz hizmetten faydalanacak. Hemşehrilerimizin tarımsal verimliliğini artırmayı hedefleyen icraatımızla, bölgemize can suyu olacak bir adım atıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederken, asrın afetinden zarar gören tüm sulama hasarları çalışmalarımızda ve bu zararı en fazla hisseden Doğanşehir'imizde ve Akçadağ'ımızda yapılan projelerimizden bereket, kolaylık ve hayırlı neticeler temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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