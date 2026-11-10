Malatya Darende\'de Atatürk vefatının 88. yıl dönümünde törenle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği "Manastır" türküsü seslendirildi, şiirler okundu. "Benim Adım Mustafa" adlı oratoryo gösterisi ise katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Törene Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.