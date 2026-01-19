Başkan Er: "Malatya\'ya 4 milyarlık spor yatırımı yapıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın spor şehri olması noktasında önemli yatırımlar yaptıklarını ve depremde hasar alan Yaşam ve Spor Merkezi'nin bakım-onarım çalışmasının ardından yeniden aktif hale geldiğini söyledi.

Başkan Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, Malatya'nın kütüphaneler ve spor şehri olması hususunda çalışmalar yapıldığını kaydetti. Kent genelinde 2,5 milyar liralık spor yatırımı yaptıklarına dikkati çeken Başkan Er, "2026 yılında da 1,5 milyar liralık bir spor yatırımımız olacak. Toplamda 4 milyar liralık spor yatırımı yapıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yaşam ve Spor Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kapsamlı bir bakım-onarım çalışması yapıldığını kaydeden Başkan Er, "Yaşam ve Spor Merkezimiz depremde büyük bir hasar almıştı. 50 milyon lira maliyetle Yaşam ve Spor Merkezi'ni yeniden aktif hale getirdik. Fitness kısmı çalışıyordu, yenileme çalışması yaptık. Havuzları tamamen yeniledik" bilgisini paylaştı.

Başkan Er, Malatya'da spor yatırımlarına tüm hızıyla devam ettikleri belirterek, amaçlarının gençleri spora yönlendirmek olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "5 büyük spor kompleksimizin yapımına başladık. Bunun yanında 40 tane spor tesisi yapıyoruz. 6 spor tesisimizin yapımını tamamlayarak, hizmete açtık. Temel amacımız; çocuklarımız ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durup, sporla meşgul olmalarını sağlamak. Bunun yanında ebeveynlerimiz de bu tesislerden en iyi şekilde faydalanabilecekler" dedi.

Yaşam ve Spor Merkezi'nin yapılan çalışmayla aktif hale geldiğini söyleyen Başkan Er, tesisin açıldığını ve Malatyalıların merkezden en iyi şekilde faydalanabileceklerini söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi'nde tam donanımlı kadın-erkek yarı olimpik yüzme havuzları, geleneksel Türk hamamı, sauna ve yüksek nem oranıyla çalışan bir Fin hamamı (buhar odası) bulunuyor. Ayrıca, profesyonel fitness ekipmanlarının yer aldığı salonlarda uzman eğitmenler eşliğinde bireysel veya grup antrenmanları yapılıyor. Teknik eğitim kadrosuyla jimnastik, tekvando, kickboks, bayanlara özel pilates ve yüzme kursları verilen Yaşam ve Spor Merkezi'nde üyelere profesyonel diyetisyen hizmeti ve vücut analizi ölçümleri de sunuluyor. Pazartesi günleri genel temizlik ve bakım çalışmalarının yapıldığı tesiste havuz ve salon kullanım kuralları (bone kullanımı, terlik zorunluluğu, ekipman düzeni) titizlikle takip ediliyor.

Bireysel fitness paketleri (3, 6, 12 aylık), Spa & Wellness paketleri ve her şeyi kapsayan "Gold Full" paket seçeneklerinin yer aldığı merkezde erkek, kadın ve çocuklar için ayrı alanlar bulunuyor. Merkezde ayrıca hemşire, cankurtaran ve deneyimli antrenörler de görev yapıyor. - MALATYA