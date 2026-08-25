MTSO Başkan Adayı Boyraz’dan AK Parti İl Başkanı Bakan’a ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mahmut Boyraz ve beraberindeki heyet, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan'ı ziyaret etti. Boyraz, 33 komitede yaklaşık 97 adayla seçim çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, kentin ticari ve ekonomik gücünü artırmak için iş birliği mesajı verdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mahmut Boyraz, beraberindeki heyetle birlikte AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan'ı ziyaret etti.Ziyarette Malatya'nın ekonomik geleceği, ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi ve Ticaret ve Sanayi Odası seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Boyraz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 33 komitede yaklaşık 97 adayla yola çıktıklarını söyledi.Boyraz, "Arkadaşlarımızla birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için adaylık sürecini başlattık. 33 komitede yaklaşık 97 adayla beraber Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için adaylık sürecini başlattık. Bu kapsamda bugün sizleri ziyaret ettik" dedi.

"Ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi için hep birlikte çalışmalıyız"

Deprem sonrası Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Boyraz, yeniden yapılanmanın ardından kentin ekonomik ve ticari kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Boyraz, "Başta il başkanımız olmak üzere bakanımıza, bürokratlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şehrimizin yeniden inşa sürecinin tamamlanmasının ardından, ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi noktasında da hep birlikte çalışmamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

Bakan: "Ekonominin lokomotifi Ticaret ve Sanayi Odası"

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kent ekonomisi açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Ticaret ve Sanayi Odalarının şehirlerde önemli bir dinamizm oluşturduğunu ifade eden Bakan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yıllardır kentin ekonomik hayatına yönelik çalışmaların içerisinde yer aldığını söyledi.

Bakan, "Ticaret ve Sanayi Odası, tabiri caizse Malatya'da ve tüm şehirlerde sivil toplum kuruluşları içerisinde en önemli dinamo görevi gören kurumlarımızdan biridir. Malatya'da yıllardır bütün çalışmaların içerisinde olan önemli bir kurumdur" dedi.

"Artık şehirler yarışıyor"

Ekonominin şehirler arasındaki rekabette belirleyici unsurlardan biri haline geldiğine dikkat çeken Bakan, güçlü ekonomiye sahip kentlerin daha etkin bir konuma geldiğini söyledi.

Bakan, "Eskiden devletler yarışırdı, şimdi ise şehirler yarışıyor. Bir şehri öne çıkaran en önemli unsurlardan biri ekonomisidir. Dünyada söz sahibi olan, ekonomide güçlü olan şehirlerin sesi daha gür çıkıyor ve daha etkin oluyor" ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir oda, Malatya'nın gücünü artırır"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın güçlü olmasının kentin siyasi ve bürokratik gücüne de katkı sağlayacağını belirten Bakan, odanın ekonomik yapı içerisindeki rolüne dikkat çekti.

Bakan, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ne kadar güçlü olursa, bunu samimiyetle söylüyorum, Malatya için ve Malatya siyaseti için o kadar önemlidir. Güçlü bir Ticaret ve Sanayi Odası, siyaseti de güçlü kılar, bürokrasiyi de güçlü kılar. Tabiri caizse ekonominin lokomotifidir" diye konuştu.

Ziyaret, Malatya'nın ekonomik gelişiminin hızlandırılması, ticari faaliyetlerin artırılması ve kentin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.