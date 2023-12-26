Malatya\'ya yeni Adliye Sarayı\'nın temeli 2024\'te atılacak

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'ya kazandırılması planlanan yeni Adliye Sarayı'nın temelinin Ocak 2024'te atılacağını açıkladı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'ya kazandırılması planlanan yeni adliye binasının temelinin Ocak 2024'te atılacağını ifade ederek, inşaat çalışmaların ise hızla sürdürüleceğini belirtti. Projeye dair yazılı bir açıklama yapan Milletvekili Ölmeztoprak, toplamda 86 bin 633,80 metrekare inşaat alanına sahip yeni Adalet Sarayı hizmet binasının ihale, sözleşme ile alan hazırlık sürecinin tamamlandığını kaydetti.

Ocak 2024'te yeni Adliye Sarayı'nın temelinin atılacağını bilgisini veren Milletvekili Ölmeztoprak inşaat çalışmaların ise hızla sürdürüleceğini belirterek, projeye destekleri için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkürlerini iletti. - MALATYA