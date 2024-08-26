Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika
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Politika

Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

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Muş'un Malazgirt ilçesinde binlerce vatandaş, Malazgirt Zaferi'nin 953'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören alanına gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Kutlama etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı ve binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla coşkuyla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa sürede tören alanına gelerek binlerce vatandaşa hitap etmesi bekleniyor.

26.08.2024 11:55
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Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde binlerce vatandaş, Malazgirt Zaferi'nin 953'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören alanına gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.

Malazgirt Zaferi'nin 953'nci yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. Ahlat'taki çeşitli etkinlik ve kutlamaların ardından helikopterle Malazgirt'e gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuyla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kısa sürede tören alanına gelerek binlerce vatandaşa hitap etmesi bekleniyor. Gaziantep'ten Malazgirt'e gelen Birgül Elalmış, Malazgirt'e geldikleri çok mutlu olduklarını belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Buralara gelmek için kilometrelerce yol kat ettik. Malazgirt'i görmek için geldik. Cumhurbaşkanımızı coşku ile bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Bu sevgiyi kelimelerle anlatamam. Ne mutlu bize ki Malazgirt'e geldik" dedi.

Malazgirt kutlama etkinlikleri için Adıyaman'dan gelen Birsen Eren ise, "Buradan kilometrelerce uzaktan Cumhurbaşkanımız ile birlikte Malazgirt zaferini kutlamaya geldik. Çocuklarımla birlikte geldim. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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