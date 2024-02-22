Malezya Dışişleri Bakanı İsrail\'in Filistin topraklarındaki işgaline son vermesini istedi

Politika

Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Seri Utama Haji Mohamad Haji Hasan, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline derhal son vermesi gerektiğini belirterek, "İsrail'in yerleşimcileri işgal altındaki Filistin topraklarına nakletmesi bir savaş suçu teşkil etmektedir" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları 4'üncü gününde devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmada Malezya söz aldı. Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Seri Utama Haji Mohamad Haji Hasan, yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline derhal son vermesi gerektiğini belirterek, "İkinci olarak, İsrail bir daha tekrarlanmayacağına dair güvence ve garantiler sunmalıdır. Üçüncü olarak, İsrail (işgal altındaki Filistin Toprakları) için uyguladığı tüm rahatsız edici yasal ve düzenleyici tedbirlerin iptali veya yürürlükten kaldırılması gibi tam tazminatlar sunmakla yükümlüdür" dedi.

Hasan, "İsrail ayrıca Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkının ihlalinden kaynaklanan tüm maddi ve manevi zararlar için de tazminat teklif etmelidir" ifadelerini kullandı.

Kendisi konuştuğu sırada Gazze'nin yıkımla karşı karşıya olduğunu belirten Hasan, "Batı Şeria da risk altında. Özellikle İsrail'in bu mahkemenin geçici tedbirlerine uymadığı göz önüne alındığında Filistin'i yıkımdan korumak hayati önem taşıyor" dedi.

Filistin halkının uzun süredir insanlık dışı muameleye ve acımasız şekilde toplu cezalandırmalara maruz kaldığını aktaran Hasan, "On yıllardır çektikleri acılara son vermek için üzerimize düşeni yapmak her birimizin görevidir. Uluslararası hukukun koruyucusu olan bu mahkemenin kararına olan inancımızla, Filistin halkı için adalet ve barışın sağlanacağından eminiz" dedi.

İsrail'in yerleşimcileri işgal altındaki Filistin topraklara nakletmesinin bir savaş suçu teşkil ettiğini ifade eden Hasan, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan politika ve uygulamaları, enklavların oluşturulması ve Filistinlilerin evlerinin yıkılması, Gazze Şeridi'nin abluka ve kuşatması da dahil olmak üzere hareket özgürlüklerinin kısıtlanması, uluslararası insancıl hukukun ve uluslararası insan hakları hukukunun ihlalini teşkil etmektedir" dedi. - LAHEY