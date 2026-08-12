Mali Ordusu Teröristlerle Mücadelede Başarılar Elde Etti

Mali ordusu, haziran ve temmuz aylarında düzenlediği operasyonlarda 1850'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini, silahlı örgütlere ait 45 üssün imha edildiğini bildirdi.

Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMa) Enformasyon ve Halkla İlişkiler Birimi (DIRPA) Direktörü Albay Bakary Bocar Maiga, düzenlediği basın toplantısında ülkedeki güvenlik durumu ve ordunun yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Maiga, haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilen operasyonlarda 1850'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini, silahlı örgütlere ait 45 üssün imha edildiğini belirtti.

Farklı operasyon bölgelerindeki gelişmeler ile 4-10 Temmuz'da düzenlenen saldırılar ve bunlara karşı yürütülen askeri operasyonlara ilişkin de bilgi paylaşan Maiga, Mali Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ve ticari ürün taşıyan konvoyların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

?AES ülkeleri arasında askeri koordinasyon vurgusu

Maiga, Sahel Devletleri İttifakı (AES) Birleşik Gücü bünyesinde 11 Haziran'da düzenlenen komuta devir teslim töreninin Mali, Burkina Faso ve Nijer arasındaki savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Mali Silahlı Kuvvetlerine yönelik personel alımı, orduya katılım ve eğitim faaliyetlerinin belirlenen program doğrultusunda sürdüğünü aktaran Maiga, nihai personel sayılarının değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından açıklanacağını ifade etti.

Maiga, sosyal medyada FAMa'nın askeri operasyonlarına ilişkin bazı bilgilerin korku ve şüphe oluşturmak veya kamuoyunu etkilemek amacıyla manipüle edilebileceği ya da olduğundan fazla büyütülebileceği uyarısında bulundu.

Medya kuruluşları ve vatandaşlara askeri operasyonlara ilişkin çevrim içi içerikler konusunda dikkatli olmaları ve bilgileri doğrulamaları çağrısı yapan Maiga, fotoğraf veya videoların tek başına bir olayın yeri, tarihi ya da koşullarını kesin olarak ortaya koyamayacağını belirtti.

Maiga, kaynağı belirsiz rakamların yaygın biçimde paylaşılmasının da bu bilgileri güvenilir hale getirmeyeceğini vurguladı.

Maiga, 9 Ağustos'ta San kentindeki 23. Piyade Alayının konuşlandığı askeri üsse düzenlenen saldırının FAMa tarafından püskürtüldüğünü hatırlattı.

Mali ordusu, söz konusu saldırının El Kaide bağlantılı JNIM terör örgütü ile kuzeyde bağımsızlık talep eden Azavad Kurtuluş Cephesi'ne (FLA) bağlı silahlı örgüt üyelerince gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Ordu, saldırıda 50'den fazla silahlı örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.