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Maliye Hazinesi'ne kayıtlı 73 taşınmazın özelleştirilmesi için karar yayımlandı - Son Dakika
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Maliye Hazinesi'ne kayıtlı 73 taşınmazın özelleştirilmesi için karar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı olan 12 ildeki 73 taşınmazın özelleştirilmesi kararlaştırıldı. Taşınmazlar, TEDAŞ ve TEİAŞ'a devredilecek ve özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacak.

Maliye Hazinesi\'ne kayıtlı 73 taşınmazın özelleştirilmesi için karar yayımlandı
24.01.2024 - 00:59,
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Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı olan 12 ildeki 73 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) kayıtlı olan 12 ildeki 73 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Kararda, özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtildi. Alınan karar, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3. maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünden Kararnamenin geçici 8. maddesi gereğince alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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