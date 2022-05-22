Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem - Son Dakika
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Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem

22.05.2022 09:26

Yüz binlerce kişinin katıldığı Maltepe mitingi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı dikkat çeken paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu, "Bana çok iyi kalplisin, kibarsın ama.. diyen vatandaşlarımız oluyor. Saygı duyuyorum ancak celladımıza benzeyerek mi değişim getireceğiz bu ülkeye? Suçluya hep beraber dikleniriz. Milletime ise kibar olmaya, boynum kıldan ince olmaya devam edeceğim. Bu saatten sonra değişemem." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe mitinginin ardından gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler paylaştı.

"MİLLETİME BOYNUM KILDAN İNCE OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

CHP liderinin, "Bana çok iyi kalplisin, kibarsın ama… diyen vatandaşlarımız oluyor. Saygı duyuyorum ancak celladımıza benzeyerek mi değişim getireceğiz bu ülkeye? Suçluya hep beraber dikleniriz. Milletime ise kibar olmaya, boynum kıldan ince olmaya devam edeceğim. Bu saatten sonra değişemem" diyerek paylaştığı sözler gündeme oturdu. İşte sırasıyla o sözler:

"İyi geceler! Bugün yüzbinler mitingde buluştuk ve sahnede bu ülkenin en savunmasızları vardı. Sarayın çoktan unuttuğu bu insanların çığlığını dinledik. Akabinde yaptığım konuşmamdan önemli noktalara dikkati çekmek istiyorum…

"SEÇİM GÜVENDE YAPILACAK"

Türkiye zifiri karanlığa sürüklenmiştir. Siyasallaşmış yargı, mafya, uyuşturucu baronları, paramiliterler, beşliler, troller korku iklimi yaratmak için birlikte çalışıyor. Kendilerine buradan sesleneyim, ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Seçim güvende yapılacak.

"GENÇLİĞİ YASAKLAMAK KİM, SİZ KİM"

Saray ve şürekasının fikrinden dilinden düşmeyen artık tek kelime var: Yasak, yasak, yasak! Eğlence yasak, müzik yasak, mizah yasak, özgürlük yasak. Özetle gençlik yasak. Hadi oradan! Bizim gençlerimiz fikri hür, irfanı hür, vicdanı hürdür. Gençliği yasaklamak kim, siz kim.

Türkiye ile ilgili vizyonum çok net ve basit iki kelimeye dayanıyor. Eşitlik ve Değerler. İnsanlar arasında eşitlik istiyorum. Gençlere fırsat eşitliği istiyorum. Hoşgörü, şefkat değerlerine inanıyorum. Bu ülke farklılıklarımızla gurur duysun istiyorum.

"SUSARSAN ASRİKACILAR YARIN SENİN KAPINA GELİR"

Muhafazakar genç kadın, Canan Hanım'ı yasaklayanlar senin de sorunun. O zihniyet İstanbul sözleşmeni yok etti, nafakayı kesme peşinde. Susarsan, Asrikacılar yarın senin kapına gelir. O vatana ihanet toplantılarında Asrikacı erkekler yeni anayasa yazdı. Orada yoktun. Olmayacaksın!

Bana çok iyi kalplisin, kibarsın ama.. diyen vatandaşlarımız oluyor. Saygı duyuyorum ancak celladımıza benzeyerek mi değişim getireceğiz bu ülkeye? Suçluya hep beraber dikleniriz. Milletime ise kibar olmaya, boynum kıldan ince olmaya devam edeceğim. Bu saatten sonra değişemem.

"BU PARTİ VE YOL ARKADAŞLARIM KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇOK ÇABALIYORUZ"

Ve son olarak "Ama geçmişte CHP de..." meselesi. Evet, hatalar olmuştur ama Allah şahidimizdir ki bu parti ve yol arkadaşlarım kendimizi geliştirmek için çok çabalıyoruz. İnanmaktan, öğrenmekten ve şükretmekten vazgeçmeyenlerin başına harika şeyler gelir. Tam oradayız!"

Kılıçdaroğlu'ndan Maltepe mitinginin ardından gece yarısı paylaşımı: Bu saatten sonra değişemem
Kılıçdaroğlu'ndan Maltepe mitinginin ardından gece yarısı paylaşımı: Bu saatten sonra değişemem
Kılıçdaroğlu'ndan Maltepe mitinginin ardından gece yarısı paylaşımı: Bu saatten sonra değişemem
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Son Dakika Politika Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem - Son Dakika
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