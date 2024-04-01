Manavgat Belediye Başkanlığı CHP Adayı Niyazi Nefi Kara\'nın

31 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Manavgat Belediye Başkanlığını CHP Adayı Niyazi Nefi Kara kazandı. Niyazi Nefi Kara 142 bin 883 geçerli oydan 64 ibn 219'unu alırken AK Parti adayı Süleyman Okudan 58 bin 590, Bağımsız aday Sedat Manav 11 bin 943 oy aldı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde 16 partili, 1 bağımsız olmak üzere 17 adayın Manavgat Belediye Başkanlığı için yarıştığı seçimlerde zafer CHP Adayı Dr. Niyazi Nefi Kara'nın oldu.185 bin 299 seçmenden 149 bin 177'sinin sandığa gittiği seçimlerde 142 bin 883 geçerli oyun 64 bin 219'unu alan Niyazi Nefi Kara Manavgat Belediye Başkanlığını kazanırken, AK Parti Adayı Süleyman Okudan 58 bin 590, Bağımsız Aday Sedat Manav 11 bin 943, Mustafa Erol İYİ Parti bin 602, Fatma Su Yeniden Refah bin 447, Metin Durkaya Zafer Partisi bin 410, Hüseyin Kocaakça BTP 930, İbrahim Maslak Saadet 864, Hüseyin Kısa Hüdapar 334, Aylin Tezcan Çelik DP 283, Zübeyr Sarıkaya Deva 281, İbrahim Kır YTP 247, Elfiye Narin TKP 233, Hacı Çayır Milli Yol 140, Muhammet İlbeği AP 121, Ali Yükser Vatan 120, Ali Çelik DSP 119 oy aldı.
Belediye meclisi 21 CHP 16 Ak Parti
Seçimler sonucunda Manavgat Belediye Meclisi 21 CHP, 16 AK Partili üyeden oluştu.
Meclis üyelerinin isimleri şöyle:
Nazmi Gündüz (CHP), Mustafa Öztürk (CHP), Ahmet Uslu (CHP), Hacer Keçer Karakoç (CHP), Gülsüm Özer (CHP), Mehmet Burak Çeker (CHP), Ayşe Zehra Akın (CHP), Seval Öz Özgenç (CHP), Özlem Tarakçı (CHP), Mehmet Çevik (CHP), Hüseyin Sırcan (CHP), Mehmet Çiçek (CHP), Emine Sema Çağlar (CHP), Mehmet Engin Tüter (CHP), Hayri Okutan (CHP), Mehmet Tosak (CHP), Burak Mutlu (CHP), Mustafa Kemal Dönmez(CHP), Osman Coşar(CHP), Levent Arslan (CHP), Mehmet Doğan (CHP).
AK Parti listesi ise şöyle oluştu: "Süleyman Öz, Mücahit Tatar, Mehmet Kara, Ziya Ersoy, Ünsal Çiviler, Derya Kaya, Şükrü Arslan, Mustafa Öner Özen, Özcan Yıldırım, Mehmet Ali Uslu, Nagehan Barut, Sinan Tezcan, Demir Durar, Geylanı Yılmaz, Hasan Yavuz, Mustafa Armağan" - ANTALYA
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 58'i tutuklandı. Uygulamalar sırasında metamfetamin, sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği gibi suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara işlem yapıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir'de kıldığı öğle namazının ardından Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim sonuçlarını değerlendirerek tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Aksaray'ın kazandığını belirtti.
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MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
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