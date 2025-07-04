Manavgat Belediyesi'ne Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu - Son Dakika
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Politika

Manavgat Belediyesi'ne Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu

04.07.2025 17:33
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Manavgat Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında başkan ve 33 kişi gözaltına alındı.

1) MANAVGAT BELEDİYESİ'NE 'RÜŞVET' VE 'YOLSUZLUK' OPERASYONU

ANTALYA'nın Manavgat Belediyesi'ne polis tarafından operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediye binasında arama başlattı. Partililer belediye binası önünde toplanmaya başlarken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde önlem aldı. Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

BAŞKAN VE 33 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun detayları netleşti. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, gözaltına alındı. Kara'nın evinde ve makamında arama yapıldı. Soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında daha gözaltı kararı olduğu belirtildi.

BAKLAVA KUTUSUNDA 110 BİN AVRO RÜŞVET

Şüphelilerin, otel tadilatı, inşaata başlama ruhsatı ve iskan başvurularında bulunan müştekilerden; Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü H.C.G. aracılığı ile rüşvet istedikleri, rüşvet alınmadan ruhsat vermedikleri, Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve Manavgat Belediye Spor Kulübü'ne kurulan paravan şirketlerden hizmet veya mal alımı yapılmış gibi sahte faturalar düzenlenerek haksız menfaat temin ettikleri, bu şekilde yaklaşık 800 milyon TL'yi uhdelerine geçirdikleri belirtildi. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedildi.

SUÇÜSTÜ OPERASYONU KAMERADA

Başkan Yardımcısı Tüter'e ilişkin suçüstü operasyonu, kameraya yansıdı. Tüter'in belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istedi. Bunun üzerine Mehmet Engin Tüter'in, çantada arkadaşının ikram ettiği viski ve baklava olduğunu söylediği, Tüter'in açtığı baklava kutusunda 110 bin avro olduğu görüldü. Diğer yandan emniyet güçleri, saat 16.30 sıralarında belediye binasından ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Manavgat Belediyesi'ne Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu - Son Dakika

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