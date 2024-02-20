Manavgat Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası Arasında Toplu Sözleşme İmzalandı

Manavgat Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan ve 101 kadrolu işçiyi ilgilendiren "3 yıllık Toplu Sözleşme" belediye binası önünde davullu zurnalı kutlamayla hayata geçirildi. İmzalanan sözleşmeyle birlikte kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 140 zam yapıldı.
Belediye çalışanları Başkan Şükrü Sözen'i çiçekle karşıladı. Toplu sözleşme protokolünde yer alan maddeler çerçevesinde kadrolu işçilerin eğitim, yakacak ve giyecek yardımları dev oranla yükseltildi. İmza töreninde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, Disk-Genel-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük, Şube Sekreteri Veli Yaman, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kara, Mali Sekreter Mustafa Altun, Eğitim Sekreteri Tevfik Özdeş, iş yeri temsilcileri ve birim müdürleri katıldı. 101 kadrolu işçi adına toplu sözleşme protokolü Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile Sendika Başkanı Vedat Küçük imzaladı. Yeni toplu sözleşme, 15.01.2024 tarihinden itibaren 3 yıllık geçerlilik sağlayacak şekilde hayata geçirildi.
"Manavgat emekçiden yana"
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in emekten ve emekçiden yana olduğunu söyleyen DİSK-Genel-İş Sendikası Başkanı Vedat Küçük, toplu sözleşmenin kadrolu işçilerin ihtiyacına büyük oranda cevap vereceğini belirtti. Başkan Küçük, "Başkanımız, emekten ve emekçiden yana olan tavrını bize ve işçi kardeşlerimize yüzde 140 gibi bir ücret zammıyla bir kez daha gösterdi. Bugün sorumlusu bizim olmadığımız, ülkeyi yönetenlerin ekonomiyi bu duruma getirdiği noktada bizi rahatlattığı için kendisine hem işçi arkadaşlarım adına hem de sendikam adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi
"Çalışanlarımız iyisini hakediyor"
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kente hizmet etme noktasında beraber görev yaptığı mesai arkadaşlarının daha iyi şartlarda hayatını idame ettirmesi gerektiğini söyledi.
Sözen, "Başkan Sözen "Çalışanlarımızın bana değil, benim onlara teşekkür etmem gerekir. 3 dönemi tamamladık. Her zaman benim ve başkan yardımcısı arkadaşlarımın yanında bu kardeşlerim oldu. Görev sürecimizde Manavgat halkının taleplerine cevap verme noktasında tüm arkadaşlarımız elinden geleni yaptı. Çok güzel yol arkadaşlığı sergiledik. Siyasi görüşümüz itibarıyla sendikal çalışmaya biz son derece önem veriyoruz. Günümüz şartlarında yaşamın bu kadar zor olduğu, insanların gününü geçirmekte zorluk çektiği, yarın kaygısı yaşadığı bir sürede, şu anda zikredilen rakamların çok üstünde yaşam standardının olması gerektiğine inanıyorum. Bu da yeterli değil. Ama bugünün şartlarında, Türkiye gerçeklerinde ancak bu kadar olabildi. Mevcuda göre güzel bir rakam ama inanıyorum ki bunun iki katı insanca yaşamanın karşılığıdır. Belediyelerin ne imkanlarda çalıştığını bugün herkes biliyor. En üst noktada yönetenlerin 'bizden olmadığı takdirde sistem böyle çalışır, ancak bu kadar karşılık bulur' dediği, birinci ağızdan bunun itiraf edildiği bir sürede belediyeler gününü geçirme kavgası, çalışan arkadaşlarına ve topluma mahcup olmama kavgası vermektedir. Biz de alnımızın akıyla işçi arkadaşlarımla, memur arkadaşlarımla, şirketlerdeki arkadaşlarımla beraber bu süreci kotarma noktasında son derece sevinçliyim" dedi. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Manavgat Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası Arasında Toplu Sözleşme İmzalandı - Son Dakika
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