Manavgat'ta Sel Felaketi Sonrası Çiftçilere Destek Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Manavgat'ta Sel Felaketi Sonrası Çiftçilere Destek Ziyaretleri Devam Ediyor

Manavgat\'ta Sel Felaketi Sonrası Çiftçilere Destek Ziyaretleri Devam Ediyor

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, sel felaketi sonrası zarar gören çiftçilere moral ziyaretlerinde bulunarak, belediyenin yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

23.12.2024 11:13  Güncelleme: 11:16
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Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, ilçede yaşanan sel felaketinde zarar gören çiftçilere destek olmak için ziyaretlerini sürdürüyor.

Manavgat'ta 21 Aralık Cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışlar, bölgede sel ve afete yol açtı. Sel felaketi nedeniyle 18 kuzusu telef olan besici Fahrettin Demirtaş'a moral vermek ve destek olmak amacıyla bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Kara, mağduriyetin giderilmesi için belediye olarak tüm imkanları seferber edeceklerini belirtti.

"Bu ziyaret bizim için moral kaynağı oldu"

Fahrettin Demirtaş, yaşadığı kayıplar nedeniyle oldukça zor günler geçirdiğini ifade ederek, Başkan Kara'nın ziyaretinin kendisi için büyük bir moral kaynağı olduğunu söyledi. Demirtaş, "Bu tür felaketlerde yalnız olmadığımızı görmek umutlarımızı yeşertiyor" dedi.

Felaketin izleri siliniyor

Ziyaret sırasında bölgedeki çiftçilerin ve hayvancıların yaşadığı zorlukları dinleyen Başkan Kara, Manavgat Belediyesi'nin başlattığı yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kara, "Çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın bu zor süreçte yanındayız. Felaketin etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız. Manavgat halkı asla yalnız değildir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manavgat'ta Sel Felaketi Sonrası Çiftçilere Destek Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika

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