Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Özgür Özel'e Beyaz Fil iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
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Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Özgür Özel'e Beyaz Fil iddialarına yanıt verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Özgür Özel\'e Beyaz Fil iddialarına yanıt verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa mitinginde Beyaz Fil ile ilgili iddiaları üzerine yanıt verdi. Ergün, Özel'i müfteri ilan etti.

24.03.2024 14:43  Güncelleme: 14:49
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa mitinginde Beyaz Fil ile ilgili iddiaları üzerine "2014 Ağustos ayında SGK tarafından o bina Ankara'dan SGK tarafından satıldı. Özgür Özel bunu bilmiyorsan iyi öğren önce. Eğer bunu ispat edemezsen seni müfteri ilan ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaybey Mahallesinde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlarla buluştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa mitinginde Beyaz Fil binasıyla ilgili söylediği iddialara yanıt veren Başkan Ergün, "Mitingde yalanlara devam edilmiş. Bu meydanda söylediklerini ispat etmeye davet ediyorum. Beyaz Fil binasını ağzına dolamış. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak orayı SGK'dan almışız, sonra bir müteahhide satmışız. Bu kadarına da pes. 2014 Ağustos ayında SGK tarafından o bina Ankara'dan SGK tarafından satıldı. Özgür Özel bunu bilmiyorsan iyi öğren önce, eğer bunu ispat edemezsen seni müfteri ilan ediyorum. Bugün Manisa'da hangi hale düştüklerini tüm Manisa gördü. 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak karşımdaydı. Birinci dersi karşımda aldı. 2014 yılında yine aday olarak karşımdaydı. 2019'da neden cesaret edip benim karşıma çıkamadın ey Özgür Özel?" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Özgür Özel'e Beyaz Fil iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Özgür Özel'e Beyaz Fil iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
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