Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Ölümü: 3 Şüpheli Tutuklandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayda 3 kişi tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hakkında bir paylaşım yaptı.

Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek' in, elektrik akımı kapılarak hayatını kaybettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

"3 şüpheli tutuklandı"

Tunç, soruşturma kapsamında 3 kişinin tutuklandığını belirterek, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Havuz enerji odasının inşasını gerçekleştiren, motor-elektrik aksamının montajını ve tamirini yapan 3 şüpheli, çıkarıldıkları Manisa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamına şimdiye kadar; 2 kişinin müşteki sıfatıyla, 20 kişinin bilgi amaçlı, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla olmak üzere toplam 28 kişinin ifadesi alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir" açıklamasında bulundu. - ANKARA