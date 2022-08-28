Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKi Saruhanlı'da değişimi başlattı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKi Saruhanlı'da değişimi başlattı

28.08.2022 13:27
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKi Saruhanlı'da değişimi başlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı ilçe merkezinde Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddelerinde yapılacak prestij cadde düzenlemeleri öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 23,5 milyon TL yatırım bedeliyle altyapı çalışmalarına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı ilçe merkezinde Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddelerinde yapılacak prestij cadde düzenlemeleri öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 23,5 milyon TL yatırım bedeliyle altyapı çalışmalarına başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek üzere yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Saruhanlı'nın çehresini değiştirecek olan prestij cadde düzenlemelerinde, altyapı çalışmalarına başlandı. Çalışmalarda Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddelerinde yağmur suyu ve içme suyu hattı döşeme çalışmaları aralıksız sürüyor. 4,5 kilometre yağmur suyu ve 5 bin 100 metre içme suyu hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde düzenlemelerine başlanacak. Saruhanlı merkezde altyapı ve üstyapı çalışmalarını kapsayan toplam 58 milyon 500 bin TL'lik yatırımla bambaşka bir görünüme kavuşacak.

"Saruhanlı'nın çehresi değişecek"

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlar ile Manisa'nın çehresini değiştirecek birçok önemli projeye imza attıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak prestij cadde düzenlemelerinde Saruhanlı ilçemizde başlattığımız altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa caddelerinde devam eden çalışmalarda 4,5 kilometre yağmur suyu ve 5 bin 100 metre içme suyu hattı döşeyeceğiz. Altyapı yatırımlarımızın bedeli ise 23,5 milyon TL. Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile Saruhanlılı hemşerilerimize çok kısa sürede sağlıklı bir altyapı sunmuş olacağız. Ardından Büyükşehir Belediyemiz tarafından prestij cadde düzenlemesi yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde Manisa'nın çehresini değiştirecek önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saruhanlı, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKi Saruhanlı'da değişimi başlattı - Son Dakika

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